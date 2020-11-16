У Федерації роботодавців України навели приклад Італії, яка без необґрунтованих податків і штрафів змогла залучити від тютюнової галузі додатково 100 млн. євро інвестицій і відкрила першу в світі фабрику із виробництва ТВЕНів (тютюнових виробів для електричного нагрівання).

Коли уряд говорить про 1 трлн. доларів нереалізованого економічного і інвестиційного потенціалу України, йому варто згадати численні державні ініціативи щодо необґрунтовано підвищених податків і штрафів, які створили суттєві проблеми для українського бізнесу і не дали змоги реалізувати згаданий потенціал у 1 трлн. доларів.

Про це пише у своєму блозі на сайті «ЛІГАБізнесІнформ» директор департаменту конкурентоспроможності бізнесу та регуляторної політики Федерації роботодавців України Олександр Яворський.

"Варто згадати, передовсім, нещодавній закон №466, який посадив дуже багато різних галузей – від IT до металургів, від тютюнової галузі до фактично кожного українського експортера – на дуже «короткий ланцюг» наших податківців. Про правило «ділової мети» варто згадати. Про те, як податковий комітет Верховної Ради по суті проігнорував всі негативні сигнали від усіх провідних бізнес-асоціацій України під час прийняття цього закону", – нагадав Олександр Яворський.

Також екcперт на прикладі тютюнової галузі згадав про тиск регуляторних органів із необґрунтованими штрафами.

"У тій же тютюновій галузі – як тільки було завершено трирічну судову тяганину між податківцями і «Філіп Морріс Україна» шляхом підписання затвердженої урядом мирової угоди так одразу Антимонопольний комітет відкрив справу про начебто державну допомогу. Тобто відновлення порушених прав компанії АМКУ розглядає як підтримку від держави. При тому, що податкове зобов’язання за цією справою не було узгоджене жодного дня. І у компанії не було зобов’язання сплачувати помилково донараховані Податковою суми до бюджету. З таким успіхом, Антимонопольний комітет може відкрити справи про державну допомогу проти всіх платників податків, які домоглися скасування у судах незаконних донарахувань, виписаних податківцями", – пояснює Яворський.

Також представник Федерації роботодавців України навів негативний приклад різкого підвищення акцизів на інноваційну і потенційно найменш шкідливу для здоров’я тютюнову продукцію – т.зв. ТВЕНи (тютюнові вироби для електричного нагрівання) – відразу в 4 рази – з січня 2021 р. Всупереч існуючій податковій практиці Євросоюзу і наявним висновкам контролюючих органів США.

"Згадавши це все, можна дійти до простого висновку: українській державі потрібні необґрунтовано високі податкові платежі, потрібні драконівські штрафи. Але їй не потрібні великі інвестиції. Тій же «Філіп Морріс» українська влада по суті зарубала великий інвестиційний проект відкриття експортного хабу з виробництва і продажу сигарет з України за кордон. Хоча досі компанія намагається експортувати з України сигарети не тільки до країн Кавказу, але навіть в Японію", – нагадав О.Яворський.

При цьому експерт навів протилежний приклад – значно більш успішного залучення іноземних інвестицій.

"А от в Італії різко не підвищують податки, не намагаються з усіх сил накласти необґрунтовані штрафи на іноземних інвесторів. І мають результат – та ж «Філіп Морріс» нещодавно оголосила план відкриття у Італії нового Сервісного центру цифрової інформації. У його створення компанія інвестує 100 млн. євро (більше 3,3 млрд. грн.). В рамках центру буде створено близько 400 нових робочих місць. Центр буде працювати над розвитком взаємовідносин із клієнтами компанії на основі цифрових і т.зв. «хмарних» технологій", – розповідає Олександр Яворський.

Він нагадав, що саме в Італії компанія відкрила свою першу високотехнологічну фабрику в Болоньї з виробництва ТВЕНів для IQOS. При цьому лише в Італії під цю фабрику компанія вже встигла розбудувати величезну мережу постачальників – близько 8 тисяч італійських компаній – у т.ч. невеликих, які працюють у місцевому сільському господарстві.

"В Україні зараз лише обговорюють можливість побудови такої фабрики з виробництва ТВЕНів. Хоча потужні промислові можливості є – зокрема, у компанії є фабрика з виробництва сигарет в Харківській області. Щоправда, як вже заявили в Раді підприємців Харківської області, після різкого підвищення акцизів на ТВЕНи в 4 рази, запланованого на січень 2021 р., на цих планах, імовірно, також буде поставлено хрест", – прогнозує директор департаменту конкурентоспроможності бізнесу та регуляторної політики Федерації роботодавців України Олександр Яворський.

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Автор: УНІАН