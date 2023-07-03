"Россельхозбанк", який може отримати доступ, тісно пов’язаний з Патрушевим, який зіграв важливу роль у розв'язанні РФ війни проти України.

На тлі повномасштабної війни, розв’язаної проти України, найбільші банки РФ втратили доступ до міжнародної міжбанківської системи SWIFT. Тепер ворог називає відновлення доступу "Россельхозбанку" до системи умовою продовження зернової угоди, і в ЄС розглядають таку можливість, пише Financial Times.

За інформацією джерел FT, офіційні особи оцінюють законність та можливість реалізації плану, відповідно до якого "Россельхозбанк", який належить Кремлю, віділить дочірню компанію, що матиме змогу відновити зв’язок зі SWIFT.

Офіційні особи наголошують, що погрози Росії розірвати угоду цього разу виявилися більш серйозними, ніж під час попередніх переговорів. З метою продовження угоди в блоці намагаються узгодити різноманітні заходи, розглядаючи пом’якшення санкцій щодо конкретних російських компаній або надання РФ дозволу на експорт певних товарів територією блоку.

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Вилучення "Россельхозбанку" з-під санкцій обговорювалося лідерами ЄС на саміті в Брюсселі минулого тижня. Це розглядають як потенційний спосіб переконати Москву продовжити зернову угоду, що дозволила відновити експорт зерна з України, після закінчення терміну її дії 17 липня.

Прихильники ідеї піти на поступки і виконати вимогу РФ щодо доступу до SWIFT називають її "найменш поганим варіантом" розв’язання проблеми, кажуть джерела видання. Водночас питання ускладнюється тим, що "Россельхозбанк" повністю належить російській владі, колишній виконавчий директор банку Дмитро Патрушев є нинішнім міністром сільського господарства, а його батько Микола Патрушев – помічник російського диктатора Володимира Путіна та секретаря Ради безпеки РФ, який відіграв важливу роль у розв'язанні війни проти України.

Вихід РФ з зернової угоди - що треба знати

У липні 2022 року за посередництва Туреччини та ООН було підписано зернову угоду, яка дозволила Україні відновити зупинений на тлі війни експорт продовольства через чорноморські порти. Цю угоду неодноразово продовжували попри постійні погрози Москви вийти з неї та перешкоджання процесу інспектування суден під час дії угоди.

Востаннє угоду було продовжено 17 травня – терміном на два місяці. Вже 26 травня Росія вкотре висловила погрози вийти з зернової угоди. Агресор також висунув низку вимог. Зокрема, РФ вимагає підключення "Россельхозбанку" до міжнародної міжбанківської системи SWIFT, виправдовуючи це тим, що санкції нібито блокують її сільгоспекспорт. Крім цього, ворог вимагає забезпечення транзиту російського аміаку територією України. Обидві пропозиції ворог обговорював з представниками ООН. В організації запропонували Києву, Москві та Анкарі розпочати підготовчу роботу для обговорення транзиту аміаку.

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