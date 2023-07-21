Уряд закликав поляків не піддаватися на "лозунги і популізм".

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав Польщу відкрити свій ринок для імпорту українського зерна після 15 вересня.

Про це він заявив під час сьогоднішнього засідання уряду, зазначивши при цому, що Україна, у свою чергу, пропонує "співробітництво і експертний діалог замість лозунгів та короткочасної політичної доцільності".

"Ви завжди перші, хто підтримує Україну. Ви як ніхто розумієте, що Україна зараз – це щит, який не пускає в Європу російських варварів. Тому закликаємо вас не піддаватися на лозунги і популізм. У ситуації, коли Росія зірвала зернову угоду в умовах можливої світової продовольчої кризи, я закликаю поляків підставити Україні плече допомоги і таким чином загнати Росію у глухий кут", - сказав він.

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Також він нагадав, що своїм виходом із зернової угоди Росія значно ускладнила експорт української сільськогосподарської продукції. Також прем’єр подякував Польщі та полякам за надзвичайну допомогу під час російської агресії, яку "ми ніколи не забудемо і завжди будемо вдячні за це".

Ситуація з українським зерном

На початку травня 2023 року Європейська комісія ухвалила рішення заборонити внутрішні продажі української пшениці у Болгарії, Угорщині, Словаччині, Польщі та Румунії, що було пов'язано з відповідними вимогами перерахованих країн, оскільки імпорт сильно вплинув на ціни на внутрішніх ринках. Спочатку бмеження мали діяти до 5 червня, але згодом їх продовжили до 15 вересня.

18 липня 2023 року Росія офіційно вийшла із "зернової угоди" і повідомила Туреччину, Україну, а також Секретаріат ООН про заперечення проти продовження "зернової угоди". Агресор відкликав усі гарантії безпеки для зернового коридору.

19 липня у Польщі заявили, що не відкриватимуть кордон для України після 15 вересня, якщо Євросоюз не продовжить обмеження на імпорт українського зерна.

20 липня 2023 року у Кабміні прямо сказали, що стоїть за польською зерновою забороною.

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