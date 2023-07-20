Віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина розкритикувала погрози польської влади закрити кордон для українського зерна.

Закриття Польщею кордонів для українського зерна викликає питання, так як при демократії уряд діє як виконавча влада, а не як передвиборний штаб.

Таку заяву зробила віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина, яка після закриття "зернового коридору" розкритикувала в Twitter погрози польської влади закрити кордон для українського зерна.

Віце-прем'єр зазначила, що через російську агресію Україна і світ опинилися на порозі глобальної продовольчої кризи.

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"А польські чиновники кажуть, що європейські кордони також будуть закриті для українського зерна. Демократія – це коли уряд діє як виконавча влада, а не як передвиборчий штаб", - підкреслила вона.

Ситуація з українським зерном

18 липня 2023 року Росія офіційно вийшла із "зернової угоди" і повідомила Туреччину, Україну, а також Секретаріат ООН про заперечення проти продовження "зернової угоди". Агресор відкликав усі гарантії безпеки для зернового коридору.

19 липня 2023 року Польща заявила про те, що має намір закрити кордон для ввезення зернових продуктів з України після 15 вересня. Це станеться, якщо Єврокомісія не продовжить заборону на імпорт українського зерна. У Польщі підкреслили, що це крок "не проти українців, а для польських фермерів".

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