Рекордно дорогий для Молдови фрукт дешевший, ніж в Україні: скільки коштує

Середня ціна сливи "фреш" в сусідній країні – найвища за п'ять сезонів.

На початку вересня середня оптова ціна на сливу "фреш" в Молдові склала близько 20 гривень за кілограм. Це найвищий показник за п'ять років, передають аналітики EastFruit.

При цьому загалом слива все рівно коштує на 20-30% менше, ніж в Україні чи Польщі. На молдавському ринку фрукт зараз дешевший, ніж у всіх інших європейських країнах цінового моніторингу.

З цього не випливає, що молдавська слива з низькою ціною захопить ринки сусідніх країн, вказують аналітики. Так, у Німеччині та країнах Балтії на фруктовому ринку домінує польська слива – не дешева, але з сусідньої країни ЄС її везти ближче і не так дорого, а якість такого товару – стабільніша.

Тож виробники будуть чекати, поки в Європі скоротяться запаси власної сливи. Тоді можна прогнозувати відчутне підвищення експортних продажів молдавської сливи.

За даними Столичного ринку, у перші дні вересня ціни на сливи в Україні були стабільними і станом на зараз максимальна ціна кілограму фрукта складає 70 гривень за кілограм. Найнижча планка цін складає 15 гривень/кілограм. Раніше протягом серпня сливи стабільно дешевшали, зазначається на сайті.

Ціни на сливу в супермаркетах України

Українську сливу за роздрібною ціною продають в Varus за 27,9 грн/кг зі знижкою.

Вітчизняна слива в Сільпо коштує 36 грн/кг.

Сливу в Novus продають зі знижкою за 34,99 грн/кг.

Ціни на фрукти в Україні - останні новини

Місяць тому слива в Україні сильно втрачала в ціні, проте все рівно лишалася вполовину дорожчою, ніж в 2024 році. Нею торгували в маркетах від 50 грн/кг.

Ціни на фрукти на початку цього місяця оновилися: так, нектарин здешевшав з 70-100 до 60-95 грн/кг. Також істотно подешевшала малина (з 270 до 200 грн) та помірно – виноград (зі 150 до 130 грн).

