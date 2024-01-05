На скорочення експорту вплинули, зокрема, нестача молока-сировини на внутрішньому ринку та активізація споживчого попиту всередині країни.

В 2023 році Україна експортувала 108 тис. тонн молочних продуктів на суму 253 млн дол. Минулого року натуральні обсяги експорту скоротилися на 4%, а грошова виручка впала на 38%, повіомляє Асоціація виробників молока.

За словами аналітика Георгія Кухалейшвілі, серед факторів, які вплинули на скорочення молочного експорту, були нестача молока-сировини на внутрішньому ринку, активізація споживчого попиту всередині країни, поступове вирівнювання цін на молоко-сировину українського та європейського виробництва, а також логістичні проблеми.

Зазначається, що головними експортними категоріями в грошовому еквіваленті впродовж 2023-го були: молоко та вершки згущені – 25%; сири – 21%; масло вершкове – 17%; казеїн і казеїнати – 13%; молоко та вершки не згущені – 10%.

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Зокрема, в грудні було експортовано 7,82 тис. тонн молочних продуктів на суму 16,7 млн дол. Порівняно до листопада 2023 року натуральні обсяги експорту збільшилися на 4%, а грошова виручка виросла на 7,5%.

Водночас Україна імпортувала в грудні 5,33 тис. тонн молочних продуктів, що на 5% більше порівняно із листопадом. Збільшення імпорту відбулося за рахунок нарощування поставок в Україну сирів до 3,73 тис. тонн та морозива до 26 тонн (+85%) з країн-членів ЄС, Великої Британії, Швейцарії, Норвегії та Сербії. По іншим видам молочної продукції минулого місяця спостерігалося скорочення обсягів імпорту.

Загалом за 2023 рік сумарні обсяги імпорту молочної продукції в Україну склали 59,55 тис. тонн, що на 2% менше порівняно до 2022 року.

Загальний експорт товарів з України за 2023 рік

У Мінекономіки назвали причини скорочення українського експорту. За даними відомства, експорт товарів з України за 2023 рік у вартісному вимірі впав на 18,7% - до 35,8 млрд доларів. У фізичних показниках обсяги експорту склали майже 100 млн тонн.

Міністр економіки Юлія Свириденко наголосила, що надходження від експорту торік сягнули одного з найнижчих показників за останнє десятиліття. Це очікуваний та об’єктивний результат, який став наслідком проблем в логістиці.

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