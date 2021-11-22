Нині на прилавках майже немає того легендарного сирку, смак якого українці пам'ятають з дитинства.

Легендарний плавлений сирок "Дружба", смак якого українці пам'ятають з дитинства, нині сильно змінився. Знайти справжній та безпечний продукт у магазинах дуже важко. У дієтологів, які тільки чують про сирок "Дружба", волосся стає дибки - настільки шкідливим може бути продукт.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

На полицях магазинів можна побачити багато пропозицій від різних виробників, які обіцяють смачні та корисні сирки "Дружба". Проте це не завжди так. В Україні все менше молока, тому говорити про дотримання рецептури вже не доводиться.

За легендою, сирок "Дружба" придумали ще радянські харчовики. Цей продукт мав стати гідною заміною м'яса для космонавтів. Коли Ілон Маск ще навіть не народився, автори рецептури плавленого сирку вже сподівалися, що їхня розробка стане їжею для космонавтів на Марсі. Тоді сирок виготовляли виключно з продуктів молочного походження (якісних твердих сирів, вершкового масла і сметани з сухим молоком) , він був корисним та не шкодив здоров'ю.

Зараз за якісними сирками потрібно полювати, у магазинах продають багато "Дружб", які небезпечно їсти. Дієтологи зізнаються, що коли вони лише чують назву цього сирку, у них стає дибки волосся. Ароматизатори, повне нехтування традиційною рецептурою та, найстрашніше, безліч пальмової олії. Сирки з трансжирами викликають безліч хвороб, серед яких атеросклероз та інші серйозні проблеми з судинами.

Читайте такожВ Україні підскочили ціни на молоко-сировинуНині смак та якість сирків відповідають лише одному критерію - від таких продуктів можна не померти одразу. Готувати "Дружбу" краще самостійно, вдома точно не буде пальмової олії. Проте якщо дуже хочеться знайти сирок у магазинах, можна провести декілька експериментів.

По-перше, варто звертати увагу на етикетку. Виробники часто називають "Дружбу" не сирком, а сирним продуктом - це вже говорить про те, що товар може не відповідати рецептурі.

Неякісний сирок не розчиняється у роті, він залишається шматочком, хоча справжній продукт повністю розчиняється. Фальсифікат ліпиться у руках, хоча справжній має кришитися. Такий сирок краще вже дати дітям замість пластиліну, а не їсти. Ще один метод визначення підробки - кип'яток. Якщо сирок з пальмової олії опиниться у гарячій воді, він, ніби пральний порошок, почне красити воду.

А для перевірки продукту на вміст крохмалю потрібен лише йод. Справжній сирок не потемнішає, а ось фальсифікат одразу відреагує на йод тьмяними плямами.

Раніше УНІАН вже повідомляв про ще один продукт, який нині дуже зіпсувався - зефір. Експерти розповіли, як обрати смачний зефір та чому легендарний смаколик став шкідливим.

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Автор: Поліна Кузенко