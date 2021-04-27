Труп дикої свині було виявлено на узбіччі дороги в Дарницькому районі столиці.

Ветеринари зафіксували випадок захворювання на африканську чуму свиней (АЧС) у дикій фауні на території лісопаркового господарства Дарницького району в Києві на кордоні Київської області.

Читайте такожНа Вінниччині новий спалах чуми свиней: введено карантин

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Держпродспоживслужби в Києві.

Зазначається, що труп дикої свині вагою близько 200 кг побачили на узбіччі дороги. Вивчивши обставини, фахівці припустили, що труп був вивантажений з автотранспорту, а тварина загинула в іншому місці.

«Фахівцями було відібрано матеріал і направлено для проведення лабораторних досліджень до Центральної випробувальної державної лабораторії Держпродспоживслужби в Київській області та Києві. Згідно зі звітом, виявлено ДНК вірус африканської чуми свиней», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, до зони захисту віднесені кордону Дарницького лісопаркового господарства як неблагополучного пункту. До зон нагляду віднесені прилеглі території Київської області, частини Дарницького, Дніпровського та Деснянського районів Києва.

Як повідомляв УНІАН, у квітні спалах АЧС стався у фермерському господарстві в Чернівецькій області.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не несе. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно шляхом нагрівання до високих температур.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ганна Нагорна