Спалах африканської чуми свиней зафіксували на території приватного свиногосподарства.

У Чернівецькій області у фермерському господарстві «Котелеве», яке розташоване в селі Котелеве Дністровського району, зафіксували спалах африканської чуми свиней.

Читайте такожНа Вінниччині новий спалах чуми свиней: введено карантинЯк повідомила УНІАН начальник Головного управління Держпродспоживслужби в області Анжела Косован, у період з 11 по 13 квітня загинули понад 400 свиней: 100 свиноматок та 320 голів молодняку.

За її словами, лабораторні дослідження встановили, що причиною загибелі стала африканська чума свиней.

Тепер, як зазначила Косован, у селі доведеться знищити 21 тисячу свиней.

Також посадовиця додала, що сьогодні вранці з приводу цієї ситуації відбулося термінове засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії. На ній вирішили визначити вказане свиногосподарство епізоотичним осередком щодо африканської чуми свиней та накласти карантинні обмеження на це господарство. Окрім того, комісія визначила карантинною зоною (3-кілометрову зону від межі спалаху) населений пункт Котелеве.

Що відомо про африканську чуму свиней

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней.

Для людини вірус АЧС небезпеки не становить. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами та механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин).

Вакцини від захворювання немає.

Майже все поголів'я хворих свиней гине.

Вірус знищується виключно шляхом нагрівання до високих температур.

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Автор: Микола Кобилюк