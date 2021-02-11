Аграрний комітет Ради підтримав і рекомендував парламенту прийняти два законопроекти, необхідні для проведення земельної реформи.

Український парламент наблизився до фінішної прямої у прийнятті ключових законів, необхідних для проведення земельної реформи.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко, передає прес-служба уряд.

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Згідно з повідомленням, аграрний комітет Верховної Ради рекомендував парламенту прийняти два законопроекти - про передачу землі "на місця" (у власність територіальних громад) і про електронні аукціони, через які в Україні будуть продаватися ділянки.

"Законопроекти №2194 про земельну децентралізацію та №2195 про електронні торги – це нова основа для розвитку земельних відносин в Україні та майбутнє ефективної земельної реформи, яка стартує вже 1 липня. Тому я розраховую на підтримку народних депутатів у сесійній залі", - наводить прес-служба слова Лещенка.

Земельна реформа в Україні: що відомо

28 квітня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення", який запроваджує ринок землі в Україні з 1 липня 2021 року.

Закон передбачає поетапну земельну реформу: з 1 липня 2021 року купувати сільськогосподарські землі зможуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів. На другому етапі, з 1 січня 2024 року, розмір концентрації збільшиться до 10 тис.гектарів, а купувати землі зможуть також юридичні особи.

У червні 2020 року президент Володимир Зеленський підкреслив, що Україна зніме обмеження на покупку сільськогосподарських земель тільки після того, як забезпечить українським фермерам можливість брати дешеві кредити для цієї мети.

15 жовтня 2020 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про передачу земель сільськогосподарського призначення з державної у комунальну власність.

Того ж дня Голова Держгеокадастру Роман Лещенко повідомив, що після реалізації Указу президента про передачу понад 2 млн га земель сільськогосподарського призначення з державної в комунальну власність на балансі держави залишиться близько 750 тис.га землі.

9 листопада 2020 року Кабмін запропонував затвердити нову методику оцінки земель.

10 листопада 2020 року заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький заявив про те, що уряд у бюджеті на 2021 рік передбачить 500 млн грн для проведення першого етапу земельної реформи.

11 листопада 2020 року Кабінет Міністрів удосконалив контроль за концентрацією земель сільськогосподарського призначення у власності однієї особи.

17 листопада 2020 року Кабмін затвердив постанову про передачу земель територіальним громадам.

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Автор: Ганна Нагорна