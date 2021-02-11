Український парламент наблизився до фінішної прямої у прийнятті ключових законів, необхідних для проведення земельної реформи.
Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко, передає прес-служба уряд.
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Згідно з повідомленням, аграрний комітет Верховної Ради рекомендував парламенту прийняти два законопроекти - про передачу землі "на місця" (у власність територіальних громад) і про електронні аукціони, через які в Україні будуть продаватися ділянки.
"Законопроекти №2194 про земельну децентралізацію та №2195 про електронні торги – це нова основа для розвитку земельних відносин в Україні та майбутнє ефективної земельної реформи, яка стартує вже 1 липня. Тому я розраховую на підтримку народних депутатів у сесійній залі", - наводить прес-служба слова Лещенка.
Земельна реформа в Україні: що відомо
- 28 квітня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення", який запроваджує ринок землі в Україні з 1 липня 2021 року.
- Закон передбачає поетапну земельну реформу: з 1 липня 2021 року купувати сільськогосподарські землі зможуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів. На другому етапі, з 1 січня 2024 року, розмір концентрації збільшиться до 10 тис.гектарів, а купувати землі зможуть також юридичні особи.
- У червні 2020 року президент Володимир Зеленський підкреслив, що Україна зніме обмеження на покупку сільськогосподарських земель тільки після того, як забезпечить українським фермерам можливість брати дешеві кредити для цієї мети.
- 15 жовтня 2020 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про передачу земель сільськогосподарського призначення з державної у комунальну власність.
- Того ж дня Голова Держгеокадастру Роман Лещенко повідомив, що після реалізації Указу президента про передачу понад 2 млн га земель сільськогосподарського призначення з державної в комунальну власність на балансі держави залишиться близько 750 тис.га землі.
- 9 листопада 2020 року Кабмін запропонував затвердити нову методику оцінки земель.
- 10 листопада 2020 року заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький заявив про те, що уряд у бюджеті на 2021 рік передбачить 500 млн грн для проведення першого етапу земельної реформи.
- 11 листопада 2020 року Кабінет Міністрів удосконалив контроль за концентрацією земель сільськогосподарського призначення у власності однієї особи.
- 17 листопада 2020 року Кабмін затвердив постанову про передачу земель територіальним громадам.
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