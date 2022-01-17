М'ясо свійської птиці за рік здорожчало майже на 20%.

За підсумками 2021 року в Україні зросли закупівельні середні ціни на м'ясо.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

В січні 2021 року м'ясо великої рогатої худоби коштувало в середньому 78,8 грн/кг, а вже в грудні подорожчало до 94,8 грн/кг. М'ясо свійської птиці за рік здорожчало майже на 20% - до 48,8 грн/кг. Свинина в грудні 2021 року коштувала 68,1 грн/кг, що на 8% вище, ніж на початку року.

Варені ковбасні вироби, сосиски та сардельки за рік зросли в ціні на 13%, в кінці 2021 року середня ціна цих виробів складала 85,6 грн/кг. Кілограм напівкопчених ковбас подорожчав за рік зі 102,8 грн до 113,7 грн.

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Ціни на куряче філе, яловичину і свинину у вересні 2021 року у порівнянні з груднем попереднього року зросли на 25,5%, 18,8% і 7,4% відповідно.

У жовтні 2021 року в Україні ціни на яловичину злетіли до річного максимуму. Зокрема, в Києві середня ціна на яловичину коливалася від 130 гривень за кілограм фаршу, до майже 400 гривень за кілограм стейка.

Експерти прогнозували, що ціни на м'ясо в Україні можуть злетіти вдвічі.

У листопаді 2021 року кілограм свинини продавали в середньому по 131 гривні.

Станом на 16 листопада 2021 року на одному з ринків Києва генеральське сало коштувало 350 гривень за кілограм, звичайне сало – 170 грн.

Станом на 13 грудня 2021 року, на тлі захмарних цін імпорт свинини в Україну перевищив експорт у 10 разів.

Станом на початок грудня 2021 року кількість свиней у сільськогосподарських підприємствах України становило 3,61 млн гол, що на 1,1% менше, ніж на відповідну дату минулого року.

Станом на 14 січня середня ціна свинини у живій масі склала 48,5 грн/кг, що на 2,5% нижче, ніж минулого.

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