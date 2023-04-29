Меню базується на класичних для України стравах.

У Вашингтоні, округ Колумбія, на Капітолійському пагорбі відкрито перший український ресторан з повним спектром послуг.

Як повідомляє місцеве видання Axios, ресторан отримав назву Ruta. Меню базується на класичних для України стравах, таких як український борщ, вареники, котлета по-київськи, деруни й т. ін.

"Ми сподіваємося стати частиною ресторанної дипломатії. Ми хочемо бути місцем, де можна дізнатися про українську культуру та їжу, побачити, як це красиво", – заявила речник ресторану Ruta Анна Волинець.

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Повний спектр послуг означає, що це не фаст-фуд. Страви в ресторані готуються індивідуально для кожного клієнта і подаються клієнтам за їх столиком.

Україна та ресторани

Восени 2022 року росіянка Олена Дірксен, яка є власницею ресторанної мережі "Батьківщина" в німецькому Дрездені, знімала скандальні відео про війну і російську агресію. Вона закликала російського диктатора Володимира Путіна бомбити німецький Дрезден, демонструючи мітинг українців.

у березні 2023 року Берлінський ресторан Gasthaus Krombach потрапив у гучний скандал через антиукраїнську рекламу. Ресторан зняв ролик, в якому українського президента Володимира Зеленського і громадян називають "свиньми", яким нібито потрібно припинити фінансово допомагати. Рекламне відео стало резонансним у TikTok.

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