Зазначається, що однією з головних проблем, яка призвела до скорочення врожаю, стала погода.

Виробництво пшениці в Російській Федерації скорочується вже третій рік. Відсутність дощів призвела до проблем із посівами в країні.

Видання Bloomberg пише, що, за даними консалтингової компанії SovEcon, виробництво пшениці 2025 року становитиме 80,1 мільйона тонн. Це стане найнижчим урожаєм із сезону 2021-22 років, що чинитиме тиск на і без того обмежені світові запаси.

Небувалі врожаї, зібрані в країні, допомогли послабити проблеми з поставками останніми роками після того, як в інших ключових регіонах вирощування, таких як США і Європа, спостерігався низький рівень виробництва. Переважання на ринку дешевого російського зерна сприяло зниженню цін з рекордних максимумів 2022 року і продовжує чинити тиск на світові ринки.

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Однак суха погода значно затримала посівні роботи в РФ, що, як очікується, призведе до скорочення посівних площ і зниження врожайності в майбутньому сезоні.

Урожай пшениці в Україні 2025 року - останні новини

Посуха в Україні ставить під загрозу посіви пшениці під урожай наступного року - ще один головний біль для фермерів, які постраждали від погодних негараздів і війни.

Погодні проблеми посилюють складну ситуацію для фермерів. Регіони, які зараз окуповані Москвою, були великими виробниками сільськогосподарської продукції, в той час як фермери в інших регіонах України працювали, незважаючи на землю, забруднену мінами і боєприпасами, які не розірвалися, і брак робочої сили через мобілізацію.

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