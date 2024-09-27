У той час як південні та приволзькі регіони у вересні потерпали від екстремальної посухи, кілька зерновиробничих регіонів у Сибіру оголосили надзвичайну ситуацію через проливні дощі.

Сівба озимих культур у Росії перебуває в дуже складній ситуації через сильну посуху, яка серйозно вплине на врожай наступного року, - заявили аналітики і керівники сільськогосподарських компаній.

Консалтингова компанія "Совэкон" раніше цього тижня попередила, що темпи сівби пшениці в Росії впали до 11-річного мінімуму, що затьмарює прогноз на врожай 2025 року в країні, повідомляє Reuters.

Ціни на пшеницю в Чикаго піднялися до найвищого рівня майже за два тижні через це попередження, а потім знову знизилися через побоювання з приводу попиту.

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"Ми уважно стежимо за ситуацією з озимими культурами. Вона видається вкрай складною і може перерости в якийсь драматичний сценарій", - сказав глава консалтингової компанії IKAR Дмитро Рилько.

За словами Рилька, особливо складна ситуація склалася у Волгоградській і Саратовській областях - четвертому і шостому за величиною зерновиробничих регіонах Росії.

Кирило Єршов, голова компанії Aeon Agro, яка обробляє понад 240 000 гектарів землі в Пензенській і Саратовській областях, підтвердив, що наступного року "будуть проблеми" з урожаєм пшениці.

"Я можу сказати, що ситуація дуже критична, все знаходиться в сухому ґрунті. Ми посіяли навіть менше, ніж минулого року. Я знаю, що багато хто посіяв менше", - сказав Єршов.

Зазначається, що екстремальні погодні умови - від ранніх весняних заморозків до посухи та проливних дощів - обрушилися цього року на основні сільськогосподарські райони Росії, послабивши бум у секторі.

У той час як південні та приволзькі регіони у вересні потерпали від екстремальної посухи, яка не ослабне ще протягом двох тижнів, кілька зерновиробничих регіонів у Сибіру оголосили надзвичайну ситуацію через проливні дощі.

Як РФ краде українське зерно

Збитки внаслідок привласнення українського зерна становлять понад 30 мільярдів гривень, однак така цифра є не остаточною. Про це заявив начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу генерального прокурора Юрій Білоусов.

За його словами, Росія фактично шантажує світову спільноту можливістю створення голоду в інших країнах. Через обстріли зернової та портової інфраструктури під ризиком існування перебуває низка країн Африки та Азії, які отримували українське зерно.

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