Зараз велика кількість земель перебувають у зношеному стані.

Кабінет міністрів затвердив порядок консервації землі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час сьогоднішнього засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Зараз мільйони гектарів земель знаходяться в зношеному стані або деградовані, що вимагає їх відновлення. Клімат змінюється, тому для ефективного землекористування земельні ресурси також повинні змінюватися і відновлюватися. Наприклад, там де був степ, зараз виникає необхідність збільшення лісистості, зокрема, для захисту грунту", - підкреслив він.

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Також Уряд схвалив концепцію державної цільової програми використання та охорони земель. Програма спрямована на подолання проблеми надмірного негативного і необдуманого впливу на земельні ресурси, що призводить до різного роду забруднень, виснаження і деградації.

Зрошення земель:

У жовтні 2020 року Кабінет міністрів затвердив план реалізації Стратегії зрошення та дренажу в Україні на період до 2030 року.

У травні 2021 року Мінагрополітики повідомило, що за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку запускає пілотний проект зі зрошення сільськогосподарських земель на півдні країни, зокрема, в Одеській області.

Ринок землі в Україні:

1 липня 2021 року в Україні офіційно стартував ринок сільськогосподарських земель.

За підсумками перших 6 місяців діяльності ринку землі землевласники продали свої ділянки на загальну суму 5,3 млрд грн.

До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів.

Закон про ринок землі забороняє купівлю землі іноземцями, в тому числі – громадянами країни-агресора. Питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям може вирішуватися тільки на загальнонаціональному референдумі.