Зокрема, росіяни мали успіх неподалік Гуляйполя.

Російські загарбники мали просування біля чотирьох населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях, повідомляють аналітики DeepState.

Зокрема окупанти просунулися в районі Новоуспенівського та Рівнопілля в Запорізькій області, неподалік Гуляйполя.

Також ворог мав успіхи в районі Ямполя і біля Новомаркового (північніше Часового Яру) на Донеччині.

Ситуація на фронті: важливі новини

Раніше аналітики з Інституту вивчення війни повідомляли, що РФ не полишає намірів оточити Покровськ та Мирноград Донецької області. Зазначається, що Москва прагне перерізати логістичні шляхи Сил оборони в цьому районі.

Також аналітики зазначають, що вкрай складна ситуація в Запорізькій області. Повідомляється, що ворог хоче там ізолювати Гуляйполе з північного сходу, щоб підтримати свої зусилля із захоплення міста зі сходу.

За словами військового експерта, ветерана російсько-української війни, причина успіхів РФ в Запорізькій області – це нестача особового складу в Силах оборони України. Він зазначив, що Гуляйполе – це важливий логістичний хаб українських захисників у Запорізькій області, співставний з Покровськом на Донеччині.

