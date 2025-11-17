Російські загарбники мали просування біля чотирьох населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях, повідомляють аналітики DeepState.
Зокрема окупанти просунулися в районі Новоуспенівського та Рівнопілля в Запорізькій області, неподалік Гуляйполя.
Також ворог мав успіхи в районі Ямполя і біля Новомаркового (північніше Часового Яру) на Донеччині.
Ситуація на фронті: важливі новини
Раніше аналітики з Інституту вивчення війни повідомляли, що РФ не полишає намірів оточити Покровськ та Мирноград Донецької області. Зазначається, що Москва прагне перерізати логістичні шляхи Сил оборони в цьому районі.
Також аналітики зазначають, що вкрай складна ситуація в Запорізькій області. Повідомляється, що ворог хоче там ізолювати Гуляйполе з північного сходу, щоб підтримати свої зусилля із захоплення міста зі сходу.
За словами військового експерта, ветерана російсько-української війни, причина успіхів РФ в Запорізькій області – це нестача особового складу в Силах оборони України. Він зазначив, що Гуляйполе – це важливий логістичний хаб українських захисників у Запорізькій області, співставний з Покровськом на Донеччині.