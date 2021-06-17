Найбільше ціни зросли на фрукти та соняшникову олію.

В травні ціни на харчові продукти та безалкогольні напої зросли на 1,7%.

Про це свідчать дані Державної служби статистики, пише agronews.ua.

Найбільше ціни зросли на фрукти та соняшникову олію. Ці продукти подорожчали на 14,5% і 6,8% відповідно.

Крім того, майже на 2% зросли ціни на м’ясо й м’ясопродукти, макаронні вироби, рис, рибу та рибні продукти.

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Також наголошується, що деякі з продуктів впали в ціні. Так, в Україні на 17,5% подешевшали яйця і на 0,5% - овочі.

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Автор: Олександр Топчій