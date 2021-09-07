Зерно незаконно хотіли вивезти з порту, розташованого на Одещині, з'ясували правоохоронці.

У вівторок, 7 вересня, в Одеській області в морському порту "Чорноморськ" припинена спроба незаконного вивезення з України партії зерна на $7 млн.

У порту проводили невідкладні слідчі дії, повідомили у Національній поліції.

"Товар на $7 млн намагалися вивезти з митної території України на адресу компанії-нерезидента, що має заборгованість перед Державною продовольчо-зерновою корпорацією України (ДПЗКУ) за раніше поставлений вантаж...", – сказано у повідомленні.

Зазначається, що операція в порту проводиться в рамках розслідування зловживань посадових осіб ДПЗКУ.

"Встановлено, що чиновники корпорації проводили експортні операції зернових на підконтрольні компанії-нерезиденти. При цьому занижували вартість і не робили передоплату товару", – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці викрили численні факти реалізації злочинної схеми. Зокрема, за кредитні кошти, отримані під державні гарантії, посадові особи корпорації закуповували зернові через фіктивні підприємства та експортували товар за ціною, яка була значно нижчою за ринкову.

Протягом січня-травня ДПЗКУ уклала зовнішньоекономічні контракти на експорт зернових з іноземними компаніями на загальну суму понад $231 млн. Станом на кінець липня дебіторська заборгованість згаданих компаній перед корпорацією, а відповідно і завдані збитки державі, становить понад $57 млн.

Читайте такожСтало відомо, скільки Україна недоотримала до бюджету у 2020 році через контрабандуУ серпні правоохоронці повідомили про підозру колишньому голові правління АТ "ДПЗКУ", а також бенефіціарному власнику товариства, що здійснює зберігання, перевезення зернових культур, і компанії-нерезидента, на користь якої здійснювалася їх поставка.

Розпочато провадження за ч. 5 ст. 191 (Розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, в Україні за розтрату чужого майна в особливо великих розмірах, вчинену шляхом зловживання службовою особою своїм становищем на роботі, загрожує до 12 років позбавлення волі з позбавленням права займатися певною діяльністю.

Раніше повідомлялося, що в грудні 2020 року Національне антикорупційне бюро поділилося, що керівнику держпідприємства "Морський торговельний порт "Чорноморськ" повідомили про підозру в отриманні хабаря в сумі $250 тисяч.

За відомостями правоохоронців, керівник вимагав гроші за допомогу приватній компанії, яка збанкрутувала.

Автори: Лариса Козова, Екатерина Присяжнюк