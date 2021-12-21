Лідером по намолоту зерна є Вінницька область, а по врожайності - Хмельницька.

Україна завершує цьогорічний збір зернових, зернобобових та олійних культур рекордом в більш ніж 106 мільйонів тонн.

Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

"Зернових та зернобобових було зібрано понад 84 млн тонн, олійних культур – 22,6 млн тонн. Зокрема, серед зернових культур: пшениці - 32,4 млн тонн, ячменю – 10 млн тонн, гречки – 110 тис.тонн; зернобобових: гороху – 581,5 тис. тонн, проса – 191 тис. тонн, кукурудзи-40 млн тонн. А також олійних культур: соняшнику – 16,3 млн тонн, сої – 3,4 млн тонн, ріпаку – 2,9 млн тонн", - йдеться в повідомленні.

За словами міністра агрополітики Романа Лещенка, урожай є абсолютним максимумом за всю історію нашої держави.

Читайте такожУ Держстаті розповіли, що в Україні відбувається з сільським господарством"30-й рік незалежності України отримав ще одну історичну подію: безпрецедентний рекорд врожаю. Ми завершуємо цьогорічний збір зернових, зернобобових та олійних культур рекордом у більш ніж 106 млн тонн, перевищивши свій прогноз. Це абсолютний максимум за всю історію нашої держави", - зазначив Лещенко.

Згідно з повідомленням, лідерами по намолоту зерна є Вінницька область, яка намолотила 6,7 млн тонн зерна, Чернігівська область-6,2 млн тонн, Полтавська область – 5,7 млн тонн і Одеська область - 5,2 млн тонн, а по врожайності - Хмельницька область з показником 87,1 ц/га.

Згідно з прогнозами "Української зернової асоціації", до 2026 року валовий збір зерна Україною поступово зросте до 118 млн тонн завдяки технологіям і більш врожайним гібридам зернових.

Ціни на продукти

У листопаді "злетіли" ціни на деякі овочі. Також українців вже попередили, що перед Новим роком в супермаркетах почнеться масова розбіжність цін на продукти та товари в чеках і на цінниках. За словами експерта, дана ситуація виникає у зв'язку з тим, що персонал магазинів просто не встигає міняти цінники після закінчення тієї чи іншої акції.

У Мінекономіки зазначили, що ціни на продукти зросли через пандемію коронавірусу і світових тенденцій.

При цьому українців попередили, що у грудні очікується подорожчання ряду продуктів, у тому числі тих, які традиційно будуть на новорічному столі.

Вас також можуть зацікавити новини: