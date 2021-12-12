У разі, якщо сума на ціннику нижча, ніж в чеку, покупець має право придбати товар саме за тією ціною, яка заявлена на ціннику.

Перед Новим роком в супермаркетах почнеться масова розбіжність цін на продукти та товари в чеках і на цінниках.

Такий прогноз озвучив виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов, повідомляє "Обозреватель".

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За словами експерта, дана ситуація виникає у зв'язку з тим, що персонал магазинів просто не встигає міняти цінники після закінчення тієї чи іншої акції.

Також однією з причин даної ситуації експерт вважає великий наплив відвідувачів, різко збільшується товарообіг і людський фактор.

"У багатьох супермаркетах персонал починає капітально пиячити за три дні до Нового року, там починається просто дурдом. Цінники в магазині ніхто не оновлює. Потрібно бути готовим до того, що цінники можуть не збігтися з ціною, яку пробивають на касі. Вони залишаються зі старими акціями", - попередив Несміянов.

За словами експерта, у разі, якщо сума на ціннику нижча, ніж у чеку, покупець має право придбати товар саме за тією ціною, яка заявлена на ціннику.

"У такому випадку потрібно кликати адміністратора, повідомляти, що така історія, нехай повертають різницю. Не хочуть – нехай викликають поліцію за фактом обрахунку на касі", - порекомендував він.

Ціни на продукти:

В Україні в жовтні в річному вираженні - у порівнянні з жовтнем 2020 року – фрукти подешевшали на 3,9%, а овочі стали дорожчими на 13,5%.

У листопаді 2021 року українські фермери почали стрімко підвищувати ціни на столовий буряк, який є одним з основних складових так званого "борщового набору".

За даними Держстату, споживча інфляція в Україні в листопаді в річному вираженні - у порівнянні з листопадом 2020 року становить 10,3%, сповільнившись з 10,9% у жовтні.

Ціна на соняшникову олію в жовтні цього року у порівнянні з груднем 2020 року зросла на 41,4% - до 62,69 грн за літр. Також істотно зросли ціни на цукор (на 29,9%, до 27,80 грн за кг) і хліб (на 14%, до 31,57 грн за кг).

Станом на 26 листопада 2021 року середня ціна картоплі за два тижні зросла на 16% (7,28 грн/кг), буряк подорожчав на 13% (10,90 грн/кг), капуста - на 7% (7,31 грн/кг), а помідори на 11% - 42,33 грн/кг.

Автор: Олена Коваленко