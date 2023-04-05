Попит на дану продукцію досить невисокий.

Наразі українські фермери пропонують до продажу білокачанну капусту врожаю 2022 року по 15-18 грн/кг, що в середньому на 10% дешевше, ніж тижнем раніше.

Про це повідомили аналітики проекту EastFruit. За словами учасників ринку, вітчизяні виробники сьогодні поспішають розпродати запаси продукції старого врожаю до того, як рання капуста почне масово надходити в продаж і тиск на ринку посилиться.

Знижувальний ціновий тренд учасники ринку пов’язують зі стрімким погіршенням якості капусти в місцевих господарствах внаслідок тривалого зберігання. При цьому попит на дану продукцію досить невисокий, що також чинить тиск на ціни в даному сегменті.

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Експерти зазначили, що білокачанна капуста на сьогодні в Україні пропонується до продажу в середньому на 18% дешевше, ніж рік тому. Аналітики проекту не виключають, що дана продукція і далі дешевшатиме в міру зниження її якості в українських господарствах.

Останні продовольчі прогнози

Як повідомляв УНІАН, за підрахунками Інституту аграрної економіки, у 2023 році традиційні паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м’який і твердий сири, хрін та сіль обійдуться на українську родину з чотирьох осіб у близько 1208,78 грн, тобто на 24,4% дорожче, ніж торік, коли такий же набір продуктів коштував 972 грн.

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