Залізницею агропродукція експортуватиметься через Польщу, Словаччину й Угорщину.

Україна постачатиме аграрну продукцію на закордонні ринки альтернативними шляхами у разі продовження Росією обстрілів портової інфраструктури.

Про це сказав міністр інфраструктури України Олександр Кубраков в інтерв'ю Kyiv Post, що розміщено на YouTube.

"Ми перейдемо до плану "Б" (у разі продовження обстрілів портової інфраструктури - ред.), який був весь цей час. Тобто ми будемо використовувати дунайські порти, будемо використовувати залізницю і максимально завантажувати", - сказав міністр.

Він додав, що залізницею агропродукція експортуватиметься через Польщу, Словаччину й Угорщину.

"Тобто все, що буде доступне, ми будемо використовувати. І вантажівки, ми багато чого для цього зробили", - зазначив Кубраков.

Як повідомляв УНІАН, 23 липня російські війська завдали удару по Одеському портукрилатими ракетами типу "Калібр". Але президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розпочне експорт зерна, незважаючи на російський ракетний удар по порту Одеси.

22 липня у Стамбулі було підписано угоди щодо розблокування трьох українських портів – "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" – для вивезення на експорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН та Туреччиною. Контроль за портами "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" повністю залишається за українською стороною.

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