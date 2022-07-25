Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розпочне експорт зерна попри російський ракетний удар по порту Одеси.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив на спільній прес-конференції з президентом Республіки Гватемала Алехандро Джамматеї Фая.
Зокрема, у Зеленського запитали про те, чи вірить він у реальність схеми зернового експорту після обстрілу порту Одеси.
"Ми з вами прекрасно розуміємо, що заблокований сьогодні Чорноморський регіон просто призведе до голоду в африканському просторі, багатьох азійських державах, і навіть через ті пожежі, які зараз відбуваються у Європі, ми вже знаємо, що буде великий дефіцит і зростання цін і на європейському континенті", - сказав Зеленський.
"Україна сказала, що ми готові експортувати. Росія повинна розблокувати Чорне море, але ми прекрасно розуміли, що саме у такому форматі ми повинні домовлятися", - заявив президент.
Зеленський підкреслив, що Україна довіряє Туреччині і Організації Об'єднаних Націй, з якими були підписані документи про експорт українського зерна.
"Вони повинні були говорити про безпеку щодо кораблів інших держав, які, до речі, погодились перевозити зерно, пшеницю, ячмінь, кукурудзу", - сказав президент.
При цьому, за його словами, увесь світ побачив, що не пройшло й 24 годин після підписання домовленостей про експорт, як Росія розпочала завдавати ракетні удари по морських портах України.
"Ми все зробили. Все підготували. З нашого боку коридор є. В наших водах контролює усе Україна. Перевірки у наших водах буде робити тільки Україна", - заявив Зеленський.
Також він вважає важливою деокупацію українського острова Зміїний для контролю і безпеки коридорів транспортування зерна. Глава держави зазначив, що інші питання щодо організації коридору залежать від ООН і Туреччини, і зокрема щодо того, наскільки вони можуть контролювати РФ.
Зеленський вважає, що російський ракетний удар по одеському порту показує, яке у Росії ставлення до партнерів з ООН і Туреччини.
"А ми, я вважаю, обов'язково почнемо експорт, щоб ще раз довести всьому світу, що не Україна блокує експорт. Це ті наративи, які розповсюджені сьогодні дезінформацією і фейковою інформацією російської сторони. Тож, ми розпочнемо експорт, а вже за безпекою нехай партнери дивляться", - наголосив Зеленський.
Як повідомляв УНІАН, 23 липня російські війська завдали удару по Одеському порту крилатими ракетами типу "Калібр".
Довідка УНІАН. 22 липня у Стамбулі підписано угоди щодо розблокування трьох українських портів - "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" - для вивезення на експорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції.
Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.
Контроль за портами "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" повністю залишається за українською стороною.