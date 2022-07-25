Глава держави наголосив, що ООН і Туреччина повинні слідкувати за тим, як з боку Росії буде додержуватися безпека кораблів, які транспортуватимуть зерно.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розпочне експорт зерна попри російський ракетний удар по порту Одеси.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив на спільній прес-конференції з президентом Республіки Гватемала Алехандро Джамматеї Фая.

Зокрема, у Зеленського запитали про те, чи вірить він у реальність схеми зернового експорту після обстрілу порту Одеси.

"Ми з вами прекрасно розуміємо, що заблокований сьогодні Чорноморський регіон просто призведе до голоду в африканському просторі, багатьох азійських державах, і навіть через ті пожежі, які зараз відбуваються у Європі, ми вже знаємо, що буде великий дефіцит і зростання цін і на європейському континенті", - сказав Зеленський.

"Україна сказала, що ми готові експортувати. Росія повинна розблокувати Чорне море, але ми прекрасно розуміли, що саме у такому форматі ми повинні домовлятися", - заявив президент.

Зеленський підкреслив, що Україна довіряє Туреччині і Організації Об'єднаних Націй, з якими були підписані документи про експорт українського зерна.

"Вони повинні були говорити про безпеку щодо кораблів інших держав, які, до речі, погодились перевозити зерно, пшеницю, ячмінь, кукурудзу", - сказав президент.

При цьому, за його словами, увесь світ побачив, що не пройшло й 24 годин після підписання домовленостей про експорт, як Росія розпочала завдавати ракетні удари по морських портах України.

"Ми все зробили. Все підготували. З нашого боку коридор є. В наших водах контролює усе Україна. Перевірки у наших водах буде робити тільки Україна", - заявив Зеленський.

Також він вважає важливою деокупацію українського острова Зміїний для контролю і безпеки коридорів транспортування зерна. Глава держави зазначив, що інші питання щодо організації коридору залежать від ООН і Туреччини, і зокрема щодо того, наскільки вони можуть контролювати РФ.

Зеленський вважає, що російський ракетний удар по одеському порту показує, яке у Росії ставлення до партнерів з ООН і Туреччини.

"А ми, я вважаю, обов'язково почнемо експорт, щоб ще раз довести всьому світу, що не Україна блокує експорт. Це ті наративи, які розповсюджені сьогодні дезінформацією і фейковою інформацією російської сторони. Тож, ми розпочнемо експорт, а вже за безпекою нехай партнери дивляться", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, 23 липня російські війська завдали удару по Одеському порту крилатими ракетами типу "Калібр".

Довідка УНІАН. 22 липня у Стамбулі підписано угоди щодо розблокування трьох українських портів - "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" - для вивезення на експорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.

Контроль за портами "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" повністю залишається за українською стороною.

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