Януш Войцеховскі заявив, що наполягає на включенні в нове рішення обмежень для української агропродукції.

Єврокомісар з сільського господарства поляк Януш Войцеховськи виступив проти продовження режиму вільної торгівлі з Україною.

Однією з умов його продовження він називає необхідність введення обмеження на ввезення в ЄС продукції українського АПК, сказав він в інтерв'ю RMF FM.

Термін дії поточної угоди закінчується 5 червня і в Єврокомісії вже працюють над проектом рішення для нового продовження режиму торгівлі з Україною без мит і квот, який ввели як тимчасовий захід для її підтримки в умовах війни, до 2025 року.

Відео дня

Однак Войцеховськи заявив, що наполягає на включенні в нове рішення обмежень для української агропродукції.

Неофіційно журналісти дізналися, що Войцеховськи навіть погрожував не підтримати майбутнє рішення, якщо ці умови не виконають. Войцеховськи деталізував, що наполягатиме на обмеженнях зокрема для м'яса птиці та цукру з України.

Польський єврокомісар також вважає, що якщо залишати європейський ринок повністю відкритим для українського імпорту, то це "допомагає Росії закріпити досягнення".

Він аргументує, що Росія витіснила Україну з ринків в Азії, змусивши її переорієнтуватися на європейський ринок, а це створює дестабілізацію в Польщі та інших країнах-сусідках.

Войцеховськи вважає, що так Москва "виграє двічі", тому що Росія закріплюється на нових ринках, а в ЄС наростають суперечки через український агроімпорт.

Єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс хоче, навпаки, послабити існуючі захисні механізми.

Падіння українського експорту

У Мінекономіки назвали причини скорочення українського експорту. За даними відомства, експорт товарів з України за 2023 рік у вартісному вимірі впав на 18,7% - до 35,8 млрд доларів. У фізичних показниках обсяги експорту склали майже 100 млн тонн.

Міністр економіки Юлія Свириденко підкреслила, що надходження від експорту в минулому році досягли одного з найнижчих показників за останнє десятиліття. Це очікуваний і об'єктивний результат, який став наслідком проблем в логістиці.

Вас також можуть зацікавити новини: