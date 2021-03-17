За перші два місяці 2021 року в Україні було вироблено понад 2 млрд штук яєць, 1,05 млн тонн молока і 545 тис. тонн м'яса.

Виробництво яєць в Україні за два місяці 2021 року склало 2,025 млрд штук, що на 16,1% менше, ніж у січні-лютому 2020 року.

Про це повідомила Державна служба статистики.

Читайте такожУкраїна стала найбільшим експортером равликів до Великобританії

При цьому агропідприємства скоротили виробництво яєць на 23,4%, тоді як господарства населення - на 1%.

Виробництво м'яса в Україні за звітний період скоротилося на 5,8% - до 545,4 тис.тонн. Вітчизняні агропідприємства скоротили виробництво на 6,4%, а господарства населення - на 4,6%.

Обсяг виробництва молока в Україні в січні-лютому 2021 року склав 1,05 млн тонн, що на 4,8% менше, ніж за аналогічний місяць минулого року.

При цьому господарства населення скоротили виробництво молока на 7,4%, а підприємства – на 0,9%.

Що цьому передувало

За даними Держстату, виробництво молока в Україні за підсумками 2020 року скоротилося на 4,2% (до 9,25 млн тонн), яєць – на 2,9% (до 16,194 млрд штук), м'яса – на 1,1% (до 3,45 млн тонн).

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ганна Нагорна