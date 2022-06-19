В Україні засіяно 13,5 млн гектарів, не вдалося провести посівну в Луганській та Донецькій областях.

Заступник міністра аграрної політики та продовольства України Маркіян Дмитрасевич підсумував весняну посівну кампанію та розповів, яким чином планують вирішувати можливу проблему зі зберіганням врожаю зернових.

Про це Дмитрасевич повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"По результатам весняної посівної кампанії вдалося засіяти приблизно 13,5 млн гектарів. Враховуючи нинішні обставини, ми сподівалися десь на таку цифру, за більш оптимістичним прогнозом - ми надіялись на 14 млн гектарів. Це приблизно в тих межах, на які було зроблено розрахунки", - зазначив Дмитрасевич.

Він додав, що не вдалося провести посівну в Луганській та Донецькій областях, а також у частині деокупованої Київської області, в частині Сумської і Чернігівської областях. "Також, зрозуміло, частково не вдалося провести посівну в тимчасово окупованих південних областях країни", - підкреслив Дмитрасевич.

Заступник міністра аграрної політики поінформував щодо базового прогнозу по урожаю зернових культур.

"Ми сподіваємося приблизно на 60 млн тонн зернових і олійних культур разом. Це десь трохи більше, ніж половина того, що ми зібрали минулого року", - сказав Дмитрасевич.

Заступник міністра аграрної політики зауважив щодо проблеми зберігання прогнозованого об’єму урожаю.

"Ми розуміємо, що до кінця осені проблема зберігання може стояти дуже гостро. До початку повномасштабного російського вторгнення в нашому розпорядженні було складського зберігання на 75 млн тонн. Ті складські потужності, які зараз знаходяться на тимчасово окупованих територіях, ми оцінюємо в 10 млн тонн. Решта були або пошкоджені, або знищені", - розповів Дмитрасевич.

Він зазначив, що зважаючи на той темп експорту зернових, який наразі є доволі проблематичним з огляду на блокування морських портів, дефіцит потужностей для зберігання до кінця жовтня може складати від 10 до 15 млн тонн зберігання. Тому, якщо ситуація не зміниться, виходом з ситуації стане в першу чергу тимчасове зберігання.

"Перша опція, так звані "рукави" для зберігання зерна. Це дуже довгі поліетиленові мішки зі спеціального матеріалу, в які поміщається до 200 тис. тонн зерна та які можна зберігати прямо на полях. Вони відомі для наших аграріїв, такими вже користувалися до війни",-сказав Дмитрасевич.

Він додав, що друга опція зберігання зернових – це технологія, яка широко застосовується в Канаді та США.

"Так звані тимчасові синуса або зернові кільця. Це велике металеве кільце, яке монтується на будь-якій площадці, на поверхню настилається спеціальний матеріал, який не пропускає вологу. Зверху все закривається спеціальним тентом, який зберігає зерно від впливу зовнішнього середовища. Такі тимчасові синуса вміщують приблизно по 5 тис. тонн",- пояснив Дмитрасевич.

Заступник міністра аграрної політики зазначив, що більшість фермерів, розуміючи можливу проблему зі зберіганням врожаю, вже закупили "рукави" для зберігання зерна.

"Зараз ми працюємо над варіантами питання пільгового кредитування, під державні гарантії, для того, щоб такі технології зберігання були більш доступними для аграріїв. Крім того, ми звернулися по відповідну допомогу як до урядів США, так і Канади та Великої Британії, а також до Європейського Союзу. Ми вже маємо певні результати і деяка частина потужностей для зберігання вже на шляху до України", - зазначив Дмитрасевич.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня в Україні завершилась посівна ярих сільськогосподарських культур. За даними Мінагрополітики, засіяли 95% площ від прогнозованих, що становить 13,4 млн га. Прогнозовані площі посіву основних ярих сільськогосподарських культур під урожай 2022 року на контрольованій Україною території складали 14 161,3 тис. га, що на 2 755 тис. га менше від показника минулого року (16 916,3 тис. га).