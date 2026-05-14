Україна збільшить експорт зернових попри менший врожай: як таке можливо

На врожай вплинуть обсяги внесених добрив та погодні чинники.

Україна планує збільшити обсяги експорту кукурудзи в наступному сезоні, попри дефіцит добрив, спричинений війною в Ірані, пише Bloomberg.

За оцінками голови Української зернової асоціації Миколи Горбачова, експорт кукурудзи може досягнути 26 мільйонів тонн, що на 18% більше, ніж роком раніше. За його словами, загалом більш сніжна зима сприяла підвищенню вологості ґрунту, що може призвести до зростання врожаю до 32,6 млн тонн, а це на 4% більше, ніж у цьому сезоні.

Україна - четвертий за величиною експортер кукурудзи у світі, і оптимістичні очікування щодо торгівлі зберігаються, незважаючи на постійні удари по портовій інфраструктурі російськими окупантами та стрімке зростання цін на добрива й енергоносії через блокаду Ормузької протоки.

Хоча через конфлікт на Близькому Сході цієї весни українські фермери зіткнулися зі зростанням вартості добрив на 20%, сприятливі погодні умови допомогли пом’якшити наслідки дефіциту, зазначає Горбачов.

"За сприятливих погодних умов навіть без достатнього внесення добрив можна отримати дуже хороший урожай", – каже голова Асоціації.

Він зазначив, що українські експортери кукурудзи націлені на поставки до Індонезії, Єгипту та Туреччини, щоб компенсувати квотні обмеження, введені Європейським Союзом минулого року.

Водночас Департамент сільського господарства США (USDA) опублікував свій прогноз балансу основних сільськогосподарських культур у світі в новому сезоні. Згідно з прогнозом USDA, врожай кукурудзи в Україні, навпаки, знизиться на 0,9 млн тонн – до 30 млн тонн. Просадка по пшениці буде ще відчутнішою – 1,1 млн тонн – до 23 млн тонн.

Тож експорт, на думку USDA, має зрости за рахунок більших перехідних залишків: пшениці – на 0,5 млн тонн до 13 млн тонн, кукурудзи – на 1 млн тонн до 23 млн тонн.

Врожай 2026 в Україні – головні новини

За оцінками мінекономіки, Україна в цьому році збере дещо менший врожай, ніж торік. Проте його цілком вистачить для покриття внутрішніх потреб і підтримки експортних напрямків.

Водночас існує ризик того, що восени добрива можуть значно здорожчати або навіть стати дефіцитними, якщо війна президента США Трампа в Ірані не завершиться до середини літа. Вартість добрив безпосередньо впливає на обсяги врожаю.

