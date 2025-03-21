В лютому українці придбали 4,2 тис. ввезених з-за кордону вживаних легкових авто віком до 5 років.
Загалом у лютому свою першу реєстрацію в нашій країні пройшли 17 тисяч легкових машин з пробігом, повідомляють спеціалісти профільного порталу УкрАвтопром у Telegram. Таким чином, автомобілі віком до п’яти років становили чверть від цієї кількості.
Найбільш популярними в цьому сегменті імпортованих легкових авто виявились електромобілі – на них прийшлося 50% ринку.
Одразу за ними йдуть бензинові автомобілі (33%), а на третій позиції знаходяться гібридні авто (8%). На дизельні легковики та автомобілі з ГБО прийшлося 7% і 2%, відповідно.
ТОП-10 ввезених з-за кордону машин віком до п’яти років:
- Tesla Model Y – 430 одиниць;
- Tesla Model 3 – 285;
- Nissan Rogue – 129;
- Kia Niro – 129;
- Audi e-tron Sportback – 118;
- Chevrolet Bolt – 116;
- Hyundai Kona – 112;
- Volkswagen Tiguan – 102;
- Audi Q5 – 90;
- Mazda CX-5 – 87.
Європейський авторинок – останні новини
Раніше УНІАН повідомив, що найбільш популярним автомобілем в Європі у січні цього року виявилась Dacia Sandero. На другому місці знаходиться Dacia Duster, а на третьому – Volkswagen Golf.
Варто також сказати, що останній очолив рейтинг найбільш продаваних автомобілів в Німеччині у цьому році. На другій і третій позиціях у ФРН також знаходяться моделі від Volkswagen, а саме – Tiguan і T-Roc. Замикає десятку Opel Corsa.