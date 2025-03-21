Найбільш популярними в цьому сегменті імпортованих легкових авто виявились електромобілі.

В лютому українці придбали 4,2 тис. ввезених з-за кордону вживаних легкових авто віком до 5 років.

Загалом у лютому свою першу реєстрацію в нашій країні пройшли 17 тисяч легкових машин з пробігом, повідомляють спеціалісти профільного порталу УкрАвтопром у Telegram. Таким чином, автомобілі віком до п’яти років становили чверть від цієї кількості.

Найбільш популярними в цьому сегменті імпортованих легкових авто виявились електромобілі – на них прийшлося 50% ринку.

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Одразу за ними йдуть бензинові автомобілі (33%), а на третій позиції знаходяться гібридні авто (8%). На дизельні легковики та автомобілі з ГБО прийшлося 7% і 2%, відповідно.

ТОП-10 ввезених з-за кордону машин віком до п’яти років:

Tesla Model Y – 430 одиниць;

Tesla Model 3 – 285;

Nissan Rogue – 129;

Kia Niro – 129;

Audi e-tron Sportback – 118;

Chevrolet Bolt – 116;

Hyundai Kona – 112;

Volkswagen Tiguan – 102;

Audi Q5 – 90;

Mazda CX-5 – 87.

Європейський авторинок – останні новини

Раніше УНІАН повідомив, що найбільш популярним автомобілем в Європі у січні цього року виявилась Dacia Sandero. На другому місці знаходиться Dacia Duster, а на третьому – Volkswagen Golf.

Варто також сказати, що останній очолив рейтинг найбільш продаваних автомобілів в Німеччині у цьому році. На другій і третій позиціях у ФРН також знаходяться моделі від Volkswagen, а саме – Tiguan і T-Roc. Замикає десятку Opel Corsa.

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