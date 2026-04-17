У Європі 'вмирає' виробництво авто: один із найбільших заводів зупиняє конвеєр

Один із найбільших автомобільних заводів Європи, розташований у французькому місті Пуассі, припинить виробництво автомобілів, повідомляє видання Profit.ro.

Як йдеться у матеріалі, завод, збудований компанією Ford ще до початку Другої світової війни, за свою історію належав Chrysler та Peugeot, а з 2021 року увійшов до складу Stellantis.

Попри те, що теоретична потужність об'єкта становить 500 000 автомобілів на рік, керівництво вирішило поставити крапку в його історії як автоскладального підприємства.

"З 2028 року тут більше не будуть вироблятися автомобілі", – зазначили представники компанії під час оголошення долі заводу.

За наявними даними, причиною такого радикального кроку стала "супракапацитет" (надлишок виробничих потужностей) у Європі та загальне падіння ринку на 20% порівняно з 2019 роком.

Масштабні скорочення та нове майбутнє

На думку керівництва, завод не закриється повністю, але його чекає трансформація. Компанія Stellantis планує інвестувати близько 100 мільйонів євро, щоб перетворити цех на центр з виробництва компонентів кузова та перероблення вживаних транспортних засобів.

Однак для працівників новини невтішні. Повідомили, що планується звільнення близько 600 осіб: за "добровільним звільненням" та виходом на пенсію.

Профспілки б'ють на сполох, заявляючи, що нові види діяльності потребуватимуть лише 200–300 робітників, тоді як під загрозою опиняється доля майже 1900 штатних працівників та персонал постачальників. Через таку ситуацію активісти вже погрожують розпочати масштабні страйки найближчими тижнями.

Авторинок України

Раніше УНІАН писав, що дизельні машини займають помітну частку як серед нових, так і серед вживаних авто в Україні. Згідно зі статистикою, більшість реєстрацій припадає саме на імпортовані машини з пробігом. Водночас серед нових автомобілів лідирують кросовери та позашляховики, зокрема Renault Duster, а також моделі Volkswagen і Toyota.

А от серед бензинових автомобілів ситуація дещо інша: попри вищі витрати на пальне, вони також мають стабільний попит серед українців. Серед нових бензинових машин популярність мають переважно кросовери та моделі середнього класу. До переліку лідерів входять, зокрема, автомобілі марок Toyota, Volkswagen і Skoda.

