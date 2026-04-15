Названо бензинові автомобілі, які розкуповують українці: ТОП-5 вживаних і нових

Упродовж минулого місяця автопарк країни збільшився на 13,1 тисячі легкових автомобілів із бензиновими двигунами (на 22% більше, ніж торік). З цієї кількості авто 2,5 тисячі становили нові (+33%), а 10,6 тисячі – уживані (+19%), пише "УкрАвтопром".

Серед нових легковиків з бензиновими ДВЗ найбільшим попитом користується Hyundai Tucson. Його цінують за сучасний дизайн, широку лінійку економічних двигунів, високий рівень технічного оснащення та доступну ціну.

Загалом до п’ятірки лідерів потрапили лише кросовери, що вкотре демонструє вподобання українців.

Відео дня

ТОП-5 нових бензинових легковиків:

Hyundai Tucson – 212 од.; Mazda CX-5, Suzuki SX4 – по 123 од.; Renault Duster – 107 од.; Škoda Karoq – 97 од.; KIA Sportage – 96 од.

Що стосується імпортованих вживаних бензинових автомобілів, то тут на першому місці опинився Volkswagen Tiguan. Як і в першому випадку, серед лідерів в цьому сегменті домінують кросовери.

ТОП-5 імпортованих вживаних бензинових легковиків:

Volkswagen Tiguan – 705 од.; Volkswagen Golf – 628 од.; Nissan Rogue – 585 од.; Audi Q5 – 562 од.; Audi A4 – 319 од.

Авторинок України – сотанні новини

У березні автопарк України поповнився більш ніж 3,3 тисячі гібридних легкових автомобілів (HEV і PHEV), що на 42% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Частка нових авто в загальному обсязі становила 56% (у березні минулого року цей показник дорівнював 60%). Лідером серед нових гібридних легкових автомобілів виявився кросовер Toyota RAV4.

Повідомлялося також, що минулого місяця автопарк України поповнився 2021 електромобілем (BEV). Порівняно з березнем минулого року попит на такі авто скоротився на 63%. Водночас відносно лютого 2026 року він зріс на 88%.

