Названо моделі дизельних авто, які в Україні готові відірвати з руками

Серед моделей нових дизельних легковиків на першому місці опинився Renault Duster.

Минулого місяця автопарк України збільшився на 5,1 тис. автомобілів із дизельними двигунами (на 8% менше, ніж торік). Про це повідомили в "УкрАвтопромі".

Із загальної кількості 1,3 тис. становили нові авто (+21%), а 3,8 тис. – уживані, імпортовані з-за кордону (-14%).

Серед моделей нових дизельних легковиків на першому місці опинився Renault Duster, який традиційно користується величезною популярністю на українському ринку завдяки поєднанню доступної ціни, надійності, адаптації до поганих доріг та економічних двигунів.

ТОП-5 нових дизельних легковиків:

Renault Duster – 259 од.; Volkswagen Touareg – 180 од.; Toyota Land Cruiser Prado – 151 од.; Škoda Kodiaq – 91 од.; Volkswagen Tiguan – 75 од.

Якщо казати про імпортовані вживані дизельні автомобілі, то тут на першому місці опинився Renault Mégane, який цінують, зокрема, за доступну вартість обслуговування. Загалом за довгі роки Mégane перетворився на справжній "народний" автомобіль, який став для багатьох першою машиною.

ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних легковиків:

Renault Mégane – 286 од.; Nissan Qashqai – 258 од.; Škoda Octavia – 238 од.; Hyundai Santa Fe – 209 од.; Kia Sorento – 178 од.

Раніше стало відомо, що минулого місяця автопарк країни поповнили 13,1 тис. легкових авто з бензиновими двигунами, що на 22% більше порівняно з минулим роком.

Із них 2,5 тис. – це нові автомобілі (зростання на 33%), а 10,6 тис. – уживані (плюс 19%). Серед нових легковиків з бензиновими ДВЗ найбільшим попитом користується Hyundai Tucson.

Повідомлялося також, що у березні автопарк України зріс більш ніж на 3,3 тис. легкових гібридних авто (HEV і PHEV), що на 42% перевищує показники за той самий період минулого року.

