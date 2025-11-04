Під час виходу з російського авторинку світові автоконцерни домовилися про право викупити назад свої заводи протягом декількох років.

Японська компанія Mazda Motor втратила право викупити свою частку в спільному підприємстві з виробництва автомобілів в Росії, оскільки не скористалася відповідною опцією. Про це повідомляє Reuters.

За даними The Moscow Times, Mazda, яка продала 50%-ву частку в спільному підприємстві Mazda Sollers Manufacturing RUS в жовтні 2022 року, домовилася про право викупити її протягом трьох років. Цей термін закінчився в жовтні. Із запитом про реалізацію опціону Mazdа не зверталася.

Сам автомобільний завод у Владивостоці перезапустили у 2023 році. Сьогодні на його потужностях виробляють міжміські і туристичні автобуси під брендом Sollers.

Відео дня

Загалом більшість російських заводів, покинутих глобальними автомобільними концернами після 2022 року, випускають китайські автомобілі під власними брендами, не розкриваючи назви партнерів.

Наступним втратити право на зворотний викуп свого заводу може Hyundai. Це станеться в січні 2026 року.

Російський авторинок – головні новини

Після початку російсько-української війни у росіян фактично відібрали право вибору на чому їздити. Поступово з російського авторинку почали зникати якісні західні і японські авто, які поступилися місцем "‎мотлоху"‎ від китайського і російського автопорому.

Останній відрізняється не тільки низькою якістю своїх виробів, а й завищеною ціною. Наприклад, за новий "Москвич 8", з яким росіяни пов’язували великі сподівання, просять від 2,98 мільйонів рублів (близько 38 тисяч доларів).

Також повідомлялося, що за перші шість місяців року російський авторинок обвалився майже на 30%. Фахівці прогнозують, що до кінця року в РФ можуть закрити до 20% автомобільних салонів.

Вас також можуть зацікавити новини: