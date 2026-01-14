Tesla змінює правила: за популярну функцію в машині доведеться платити щомісяця

Зараз Tesla дозволяє власникам електрокарів придбати FSD (Supervised) за одноразовий платіж або за щомісячну підписку.

Після 14 лютого програмне забезпечення Tesla для повного автономного керування (FSD) електромобілями буде доступне лише за щомісячною підпискою. Про це генеральний директор компанії Ілон Маск написав у мережі X.

"Tesla припинить продаж FSD після 14 лютого. Після цього FSD буде доступне лише за щомісячною підпискою", – повідомив підприємець.

Зазначимо, що сьогодні Tesla дозволяє власникам електрокарів придбати FSD (Supervised) за одноразовий платіж у розмірі 8000 доларів або ж користуватиис ним за щомісячною підпискою вартістю 99 доларів.

Сама система належить до передових помічників водія і вимагає постійного контролю з боку людини та її готовності втрутитися в керування. Саме тому Tesla додала до назви позначення "під наглядом" (Supervised).

Функціонально FSD виходить за межі стандартного автопілота Tesla. Якщо автопілот допомагає триматися смуги, прискорюватися та гальмувати на автомагістралях, то FSD здатний змінювати смуги, реагувати на світлофори та орієнтуватися в міському трафіку.

