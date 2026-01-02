Tesla поступилася лідерством на ринку електромобілів: хто її перегнав

Американський автовиробник повідомив про зниження поставок у четвертому кварталі на 16%, що нижче за прогнози аналітиків.

Компанія бізнесмена Ілона Маска Tesla поступилася титулом світового лідера з продажу електромобілів китайській компанії BYD Co., розтративши лідерство, яке вона створила за останнє десятиліття, популяризуючи під'єднувані до мережі автомобілі. Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що американський автовиробник повідомив про зниження поставок у четвертому кварталі на 16%, що нижче за прогнози аналітиків. За рік продажі Tesla впали майже на 9%, це друге поспіль річне зниження.

BYD, навпаки, збільшила продажі електромобілів як за квартал, так і за весь рік, поставивши майже 2,26 мільйона електромобілів у 2025 році проти 1,64 мільйона у Tesla.

Важливо, що останнім часом інвестори мало звертали уваги на зниження позицій Tesla в глобальному рейтингу електромобілів, оскільки Маск віддає пріоритет штучному інтелекту, безпілотним автомобілям і людиноподібним роботам. Генеральний директор відвернув увагу від основного бізнесу Tesla, рекламуючи прогрес у своїх давніх зусиллях із запуску сервісу роботаксі.

Запуск цих операцій матиме вирішальне значення у 2026 році з огляду на перспективи попиту на електромобілі в США, найбільшому ринку Tesla. Адміністрація президента Дональда Трампа припинила федеральні пільги, що підтримують купівлю електромобілів, і послабила правила економії палива і викидів, які приносили компанії мільярди доларів доходу.

"Поставки практично перестали мати значення. Натомість зростання акцій Tesla у 2026 році має бути зумовлене прогресом у галузі штучного інтелекту та робототехніки", - заявив аналітик Александр Поттер, який присвоїв акціям компанії рейтинг "купувати".

Акцент на ШІ

Аналітик William Blair Джед Дорсхаймер сказав, що Волл-стріт готувалася до "похмілля" для Tesla після припинення дії податкових пільг на купівлю електромобілів у США, у своїй записці. Він також припустив, що компанія "оцінюється майже виключно на основі трансформації в реальний світ штучного інтелекту".

Акції Tesla впали на 2,8% станом на 13:35 п'ятниці в Нью-Йорку. Минулого року акції зросли на 11%, скоротивши приріст після досягнення історичного максимуму в середині грудня.

Минулого року BYD відірвалася від Tesla, трохи не дотягнувши до світового лідера у 2024 році. Хоча китайський виробник поставив більше повністю електричних автомобілів у четвертому кварталі того року, Tesla зберегла невелику перевагу в річному обчисленні.

Цікаво, що крім значно більшої кількості проданих електромобілів у Китаї - де деякі з її автомобілів набагато дешевші, ніж найдоступніший автомобіль Tesla, Model 3 - BYD демонструє зростання в Європі.

За перші 11 місяців минулого року BYD зареєструвала більше автомобілів, ніж Tesla, як у Німеччині, так і у Великій Британії, двох найбільших ринках електромобілів регіону. Продажі Tesla в Європі за цей період впали на 28%, а в грудні компанія зафіксувала різке зниження продажів у Франції, Іспанії та Швеції.

Прогноз на 2026 рік

Волл-стріт стає дедалі скептичніше налаштованою щодо перспектив продажів Tesla у 2026 році. Два роки тому аналітики прогнозували, що Tesla поставить понад 3 мільйони автомобілів, але середня оцінка впала приблизно до 1,8 мільйона.

З іншого боку, бізнес Tesla з виробництва акумуляторних батарей ніколи не був таким сильним. Том Нараян, аналітик RBC Capital Markets, який надав акціям Tesla рейтинг "тримати", зазначив:

"Стійке зростання у сфері зберігання енергії відображає структурні чинники, що сприяють зростанню попиту на електроенергію, зумовленому розвитком штучного інтелекту, що призводить до збільшення потреб у зберіганні енергії для підтримки будівництва центрів оброблення даних і стабілізації енергосистеми".

Наприкінці минулого року Tesla підігріла інтерес до Cybercab, двомісного компактного автомобіля з дверима типу "крило метелика". Хоча прототипи Tesla досі не мали керма і педалей, голова ради директорів Робін Денхолм заявила, що компанія продаватиме автомобіль із цими компонентами, якщо цього вимагатимуть регулюючі органи.

Хоча Tesla почала тестування безпілотних автомобілів Model Y в Остіні наприкінці минулого місяця, споживачі поки що можуть викликати таксі тільки з невеликої кількості машин у столиці Техасу і районі затоки Сан-Франциско, де на передніх сидіннях перебувають співробітники служби безпеки.

Популярні електромобілі

Багато хто вважає, що Tesla виробляє найефективніший електромобіль, який продається в США, однак це не так. Незважаючи на те, що Tesla Model Y 2026 року досягла похвального показника, саме Lucid Air 2025 року очолив список EPA (Агентство з охорони навколишнього середовища США - УНІАН) як найефективніший серійний автомобіль.

