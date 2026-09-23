Ці кросовери українці найчастіше везуть з-за кордону: ТОП-10 моделей

З січня по серпень 2026 року український автопарк поповнили 154,8 тисячі вживаних легкових авто, ввезених з-за кордону. Найбільшу частку в цьому обсязі охопили кросовери – 54%, повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що середній вік таких авто становив становив 7,4 року. Обираючи вживаний SUV (практичний спортивний автомобіль) з-за кордону українці віддавали перевагу бензиновим моделям.
За типом силової установки переважали бензинові авто – вони становили 60% ввезених автівок. Ще 18% припало на дизельні моделі, 11% – на електромобілі, 9% – на гібриди, а автомобілі з ГБО зайняли 2% ринку.
Найпопулярніші моделі:
- Volkswagen Tiguan - 6261 авто;
- Audi Q5 - 5460;
- Nissan Rogue - 5402;
- Ford Escape - 3319;
- Mazda CX5 - 2884;
- Nissan Qashqai - 2849;
- BMW X3 - 2486;
- Tesla Model Y - 2471;
- BMW X5 - 2282;
- Audi Q7 - 2230.
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У серпні українці придбали 6,5 тисячі вживаних легковиків віком до п’яти років, ввезених з-за кордону. За даними "Укравтопром", найпопулярнішими серед них стали Tesla Model Y та Model 3.
В останній місяць літа українці також придбали 1075 легкових авто, імпортованих із Китаю, що на 56% менше, ніж у серпні 2025 року. Серед нових легковиків найбільший попит мав середньорозмірний кросовер BYD Sea Lion 06, який приваблює покупців поєднанням футуристичного дизайну, сучасних технологій та доступної ціни.