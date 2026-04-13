Українці розмітають електромобілі: названо найпопулярніші моделі березня

У порівнянні з лютим попит на електрокари в Україні зріс майже на 90%.

Минулого місяця автопарк України збільшився на 2021 транспортний засіб із акумуляторним живленням (BEV). Такі дані наводить портал "Укравтопром".

Порівняно з березнем минулого року попит на електромобілі скоротився на 63%, водночас у зіставленні з лютим 2026 року він зріс на 88%.

Найбільшу частку зареєстрованих протягом місяця електромобілів склали легкові авто – 1910 одиниць. З них 227 машин були новими, а 1683 – уживаними. Із 111 зареєстрованих комерційних електромобілів лише 15 були новими.

ТОП-5 нових електромобілів березня:

BYD Leopard 3 – 34 од.;

Zeekr 001 – 30 од.;

BYD Sea Lion 06 – 30 од.;

Volkswagen ID. UNYX – 21 од.;

Volkswagen ID.4 – 19 од.

ТОП-5 вживаних електромобілів березня:

Nissan Leaf – 226 од.;

Tesla Model Y – 212 од.;

Tesla Model 3 – 210 од.;

Renault ZOE – 101 од.;

Kia Niro – 100 од.

Березень став знаковим для українського авторинку як період активного відновлення тренду на повну електрифікацію. Стрімкий попит на електрокари сформувався на тлі паливного шоку, коли дизель подорожчав до приблизно 90 грн за літр, а бензин А-95 утримується на рівні близько 73 грн.

Додатковим чинником стало розширення мережі швидкісних зарядних станцій і активна рекламна підтримка.

Повідомлялося також, що у лютому найпопулярнішими новими електромобілями в Україні стали BYD Sea Lion 06, Zeekr 001 та BYD Leopard 3.

