В Україні справжній бум гібридів: названа трійка найпопулярніших

У березні український автопарк поповнився більш ніж 3,3 тисячі гібридних легкових автомобілів (HEV та PHEV). Цей показник на 42% перевищує результат аналогічного періоду минулого року, повідомляє "УкрАвтопром".
Частка нових автомобілів у загальному обсязі склала 56%, тоді як у березні минулого року вона становила 60%. Серед нових легкових автомобілів лідерство на ринку гібридів утримує Toyota RAV4. Модель користується популярністю в Україні та світі завдяки низькій витраті пального, комфортному салону, сучасним технологіям і практичності.
Загалом трійка лідерів (серед нових) виглядає так:
- Toyota RAV4 – 442 од.;
- Nissan Qashqai – 149 од.;
- Toyota Yaris Cross – 76 од.
Серед імпортованих гібридних автомобілів з пробігом лідером став Ford Escape, показники якого становлять 89 одиниць. Також до трійки лідерів увійшли Ford Fusion (88 од.) та Kia Niro (75 од.).
Минулого місяця автопарк України поповнився 2021 транспортним засобом із акумуляторним живленням (BEV). У порівнянні з березнем минулого року попит на електромобілі знизився на 63%, тоді як відносно лютого 2026 року він зріс на 88%.
Загалом березень став знаковим для українського авторинку, відзначившись активним відновленням тенденції до електрифікації. Зростання попиту на електромобілі відбулося на тлі стрімкого зростання цін на дизель та бензин.