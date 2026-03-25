Названо найпопулярніші автомобілі в Європі

Ринок нових легкових автомобілів у Європейському Союзі минулого місяця зріс на 1,4% у річному вимірі, досягнувши 865,4 тисячі одиниць. Такі дані наводить Асоціація європейських виробників автомобілів (ACEA).
Гібридні електромобілі зайняли 38,7% ринку за кількістю реєстрацій і залишаються найпопулярнішим вибором у Євросоюзі. Частка ринку автомобілів із бензиновими та дизельними двигунами скоротилася з 38% у лютому 2025 року до 31%.
Реєстрації нових авто в ЄС за типами силових установок:
- гібриди (HEV) – 334 791 одиниця (+10%);
- бензинові авто – 199 910 одиниць (-18%);
- електромобілі (BEV) – 158 280 одиниць (+21%);
- плагін-гібриди (PHEV) – 83 772 одиниці (+32%);
- дизельні авто – 70 366 одиниць (-13%);
- інші типи – 18 318 одиниць (-40%).
Всього з початку року в ЄС зареєстровано 1 664 680 нових легкових автомобілів, що на 1,2% менше порівняно з минулим роком.
Беззаперечним лідером ринку нових автомобілів у Німеччині на початку 2026 року (січень–лютий) став Volkswagen Golf, який охопив 3,5% частки ринку. Попри падіння продажів на 10,3% у порівнянні з аналогічним періодом 2025 року, він надійно утримав перше місце.
