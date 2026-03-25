Названо найпопулярніші автомобілі в Європі

Частка ринку автомобілів із бензиновими та дизельними двигунами у Європі скоротилася з 38% у лютому 2025 року до 31%.

Ринок нових легкових автомобілів у Європейському Союзі минулого місяця зріс на 1,4% у річному вимірі, досягнувши 865,4 тисячі одиниць. Такі дані наводить Асоціація європейських виробників автомобілів (ACEA).

Гібридні електромобілі зайняли 38,7% ринку за кількістю реєстрацій і залишаються найпопулярнішим вибором у Євросоюзі. Частка ринку автомобілів із бензиновими та дизельними двигунами скоротилася з 38% у лютому 2025 року до 31%.

Реєстрації нових авто в ЄС за типами силових установок:

гібриди (HEV) – 334 791 одиниця (+10%);

бензинові авто – 199 910 одиниць (-18%);

електромобілі (BEV) – 158 280 одиниць (+21%);

плагін-гібриди (PHEV) – 83 772 одиниці (+32%);

дизельні авто – 70 366 одиниць (-13%);

інші типи – 18 318 одиниць (-40%).

Всього з початку року в ЄС зареєстровано 1 664 680 нових легкових автомобілів, що на 1,2% менше порівняно з минулим роком.

Світовий авторинок – останні новини

Беззаперечним лідером ринку нових автомобілів у Німеччині на початку 2026 року (січень–лютий) став Volkswagen Golf, який охопив 3,5% частки ринку. Попри падіння продажів на 10,3% у порівнянні з аналогічним періодом 2025 року, він надійно утримав перше місце.

Нагадаємо, нещодавно Volkswagen представив свій новий кросовер ID. Cross, який до презентації ховався під яскравою камуфляжною плівкою. Дизайн авто виконаний у фірмовому стилі Volkswagen Pure Positive. За розмірами кросовер нагадує Volkswagen T-Cross: він має високий капот та дворівневу оптику.

