Випередили всіх конкурентів: названо найпопулярніші автомобілі на найбільшому ринку ЄС

Лідером німецького авторинку нових автомобілів у 2026 році – з початку року до березня – став Volkswagen Golf, який охопив 3,4% продажів. Про це повідомляє Focus2Move.

Показники моделі залишаються більш ніж переконливими навіть попри зниження продажів на 0,1% у річному вимірі. Це цілком закономірний результат: від свого дебюту у 1974 році Volkswagen Golf за десятиліття перетворився на символ доступного, надійного та економного автомобіля. Ще однією важливою перевагою моделі виступає її висока ліквідність на вторинному ринку.

Друге місце серед найпопулярніших автомобілів у Німеччині посів компактний кросовер Volkswagen Tiguan, який, за оцінками експертів, вдало поєднує комфорт, сучасні технології та універсальність.

Третє місце у списку посів кросовер Volkswagen T-Roc, що здобув популярність завдяки вдалому поєднанню виразного дизайну, практичності та репутації надійного автомобіля для щоденних поїздок.

ТОП-10 найпопулярніших нових автомобілів у Німеччині:

Volkswagen Golf (-0,1%) Volkswagen Tiguan (-21,8%) Volkswagen T-Roc (-26,8%) Skoda Octavia (+4,1%) Opel Corsa (+22,9%) BMW X1 (+8,7%) Skoda Elroq (+457,6%) Audi A6 (+33,6%) Volkswagen Passat (-22%) Mercedes GLC (+5,8%)

Продажі Tesla Model Y зросли на 170,2%, так що модель піднялася на 11-те місце. Таким чином, станом на сьогодні модель упевнено йде до повернення до першої десятки.

Авторинок України – останні новини

Раніше УНІАН повідомив, що у першому кварталі 2026 року в Україні реалізували 9467 уживаних легкових автомобілів, імпортованих зі США, що на 1,5% менше, ніж за аналогічний період торік. Більшість із них – 59% – становили машини з бензиновими двигунами.

Також за цей період українці придбали 2608 легкових авто, ввезених із Китаю. Із них 58% припадало на електромобілі (роком раніше цей показник сягав 83%). Серед нових китайських легковиків найпопулярнішою моделлю став BYD Leopard 3.

