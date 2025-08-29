Нову Tesla Model Y Performance вже можна замовити в Європі.

Компанія Tesla провела презентацію нової Model Y Performance для Європи. Подробиці моделі розкрили на сторінці бренду у соцмережі X.

Нагадаємо, що нещодавно компанія Ілона Маска заінтригувала користувачів мережі, повідомивши про таємничу подію, яка має статися у п’ятницю, 29 серпня. Фахівці припустили, що йдеться про нову модифікацію в лінійці електрокросовера Model Y.

Сьогодні, 29 серпня, Tesla офіційно підтвердила, що це дійсно так. Зовні Model Y Performance відрізняється від "молодших" версій більш спортивним кузовним обвісом та ексклюзивним комплектом 21-дюймових колісних дисків дизайну Arachnid 2.0.

Відео дня

Автомобіль оснащений двома електромоторами, які надають йому повний привід. До "‎сотні"‎ нова Model Y Performance розганяється за 3,5 секунди, а максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год. Запасу ходу моделі досягає 580 км.

В інтер'єрі можна побачити нову пару спортивних сидінь, які мають інтегровані підголівники та посилену бічну підтримку.

Панель приладів оснастили карбоновою обробкою. Вона містить 16-дюймовий інформаційно-розважальний дисплей. До стандартної комплектації входить аудіосистема з 15 динаміками та сабвуфером.

Нову Model Y Performance вже можна замовити в Європі, постачати автомобіль почнуть у вересні. У Німеччині новинку можна придбати за 61 990 євро.

Компанія Tesla - останні новини

Нещодавно компанія Tesla почала приймати замовлення на свій новий електричний кросовер Model Y L, який створили на базі Model Y.

Новинка має запас ходу понад 750 км на одній зарядці. Стартова ціна Model Y L в Китаї становить 339 000 юанів (47 184 доларів).

А ще раніше стало відомо, що у Повітряних силах США вирішили придбати два автомобілі Tesla Cybertruck. Їх хочуть використовувати як мішені для високоточної зброї, яку будуть запускати під час навчань та тестів.

