Cybertruck не буде нічого запускати, замість цього він сам стане мішенню для керованої зброї.

Повітряні сили США хочуть придбати два автомобілі Tesla Cybertruck, який увійшов до списку авто з найгіршим дизайном, для використання в якості мішеней для високоточної зброї під час навчань та випробувань. Про це повідомляє The War Zone.

Cybertrucks входять до числа 33 транспортних засобів, які Випробувальний центр Повітряних сил (AFTC) хоче придбати та доставити на полігон White Sands Missile Range (WSMR) у Нью-Мексико.

Основним призначенням цих засобів стане підтримка програми Stand Off Precision Guided Munitions (SOPGM) Командування спеціальних операцій США (SOCOM). Мета навчань - підготовка підрозділів до операцій, імітуючи сценарії, які максимально наближені до реальних.

Програма SOPGM охоплює різні види високоточної зброї, що запускаються з повітря, включаючи декілька варіантів ракети AGM-114 Hellfire, ракету AGM-176 Griffin, а також бомби GBU-69/B Small Glide Munition (SGM) та GBU-39B/B Laser Small Diameter Bomb (LSDB).

Автомобілі не обов’язково мають бути повністю робочими, але повинні хоча б мати можливість буксируватися.

Зазначимо, що свого часу Cybertruck рекламували як "‎куленепробивний"‎ та такий, що може "‎пережити апокаліпсис"‎. Лунали припущення, що електричний пікап зможуть використовувати військові.

Можливо, саме через це правитель Чечні Рамзан Кадиров минулого року похвалився Cybertruck, на який встановили кулемет. Він подякував Ілону Маску та заявив, що цей автомобіль візьме участь у російсько-українському протистоянні.

Такий "піар"‎ не допоміг інноваційному пікапу Маска. Вже цього року УНІАН повідомив, що Tesla була вимушена скоротити виробництво Cybertruck, адже популярність моделі виявилася не такою значною, як передбачали.

