Генеральний директор автомобільного гіганта Tesla Ілон Маск заявив, що компанія випустить бюджетну модель Tesla. Довгоочікувана новинка буде схожа на Model Y.
"Це просто Model Y. Випустіть кота з мішка. Кіт, який може говорити, співати і танцювати. Це найкрутіше", - цитує мільярдера видання Business Insider.
При цьому він не повідомив більш детальну інформацію про модель і дату її випуску. Водночас віцепрезидент Tesla з розробки автомобілів Ларс Мораві сказав, що компанія очікує, що нове авто буде "доступне для всіх" у четвертому кварталі 2025 року.
Маск раніше заявив, що "найбільшою перешкодою" для того, щоб більше людей стали власниками електрокара, є те, що у них "недостатньо грошей на банківському рахунку, щоб купити його".
"Буквально, в цьому і полягає проблема. Не відсутність бажання, а відсутність можливості. Тому чим доступніше ми зможемо зробити автомобіль, тим краще", - зазначив бізнесмен.
За його словами, функції самонавчання автомобіля зроблять його ще доступнішим для покупців. Маск упевнений, що клієнти Tesla зможуть здавати свої авто в оренду "наступного року, принаймні у США", щоб заробити.
Ще в січні він заявив, що його авто працюватимуть із повним автономним керуванням без контролю в кількох містах США до кінця року, а в 2026 році - "імовірно, скрізь" у Північній Америці.
Tesla вперше випустила Model Y 2020 року. У січні оновлену версію випустили в Китаї, США, Канаді, Великобританії та континентальній Європі. У 2023 році Model Y стала найбільш продаваним автомобілем у світі, хоча відтоді вона поступилася своїми позиціями китайським конкурентам.
Аналітики Tesla раніше говорили, що випуск дешевшого електромобіля допоможе компанії зміцнити позиції в боротьбі з дешевими китайськими варіантами.
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3 липня Tesla повідомила про чергове падіння продажів своїх автомобілів. У другому кварталі компанія продала 384 122 авто, що на 13,5% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Також у першому кварталі цього року обсяги реалізації знизилися на 13%, до 336 681 авто.
Пізніше Маск оголосив про створення нової політичної партії, яку назвав "Американська партія". Ця заява обурила інвесторів і призвела до падіння акцій компанії.