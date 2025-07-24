Інвестори вимагали випустити бюджетну модель Tesla.

Генеральний директор автомобільного гіганта Tesla Ілон Маск заявив, що компанія випустить бюджетну модель Tesla. Довгоочікувана новинка буде схожа на Model Y.

"Це просто Model Y. Випустіть кота з мішка. Кіт, який може говорити, співати і танцювати. Це найкрутіше", - цитує мільярдера видання Business Insider.

При цьому він не повідомив більш детальну інформацію про модель і дату її випуску. Водночас віцепрезидент Tesla з розробки автомобілів Ларс Мораві сказав, що компанія очікує, що нове авто буде "доступне для всіх" у четвертому кварталі 2025 року.

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Маск раніше заявив, що "найбільшою перешкодою" для того, щоб більше людей стали власниками електрокара, є те, що у них "недостатньо грошей на банківському рахунку, щоб купити його".

"Буквально, в цьому і полягає проблема. Не відсутність бажання, а відсутність можливості. Тому чим доступніше ми зможемо зробити автомобіль, тим краще", - зазначив бізнесмен.

За його словами, функції самонавчання автомобіля зроблять його ще доступнішим для покупців. Маск упевнений, що клієнти Tesla зможуть здавати свої авто в оренду "наступного року, принаймні у США", щоб заробити.

Ще в січні він заявив, що його авто працюватимуть із повним автономним керуванням без контролю в кількох містах США до кінця року, а в 2026 році - "імовірно, скрізь" у Північній Америці.

Tesla вперше випустила Model Y 2020 року. У січні оновлену версію випустили в Китаї, США, Канаді, Великобританії та континентальній Європі. У 2023 році Model Y стала найбільш продаваним автомобілем у світі, хоча відтоді вона поступилася своїми позиціями китайським конкурентам.

Аналітики Tesla раніше говорили, що випуск дешевшого електромобіля допоможе компанії зміцнити позиції в боротьбі з дешевими китайськими варіантами.

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3 липня Tesla повідомила про чергове падіння продажів своїх автомобілів. У другому кварталі компанія продала 384 122 авто, що на 13,5% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Також у першому кварталі цього року обсяги реалізації знизилися на 13%, до 336 681 авто.

Пізніше Маск оголосив про створення нової політичної партії, яку назвав "Американська партія". Ця заява обурила інвесторів і призвела до падіння акцій компанії.

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