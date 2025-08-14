Невідомо, чи буде новинка доступна на інших ринках поза Китаєм.

Tesla представила нову версію Model 3 у Китаї, і вона має найбільший запас ходу серед усіх автомобілів у модельному ряді бренду. Про це повідомляє Carscoops.

Нова модель, раніше відома як Model 3+, тепер називається просто Model 3 Long Range і має непогані характеристики. За габаритами новинка не відрізняється від більш ранніх версій, однак запас ходу електромобіля збільшився до 830 км за циклом CLTC.

Досягти таких показників допомогла акумуляторна батарея NMC від LG Energy Solution ємністю 78,4 кВт·год. Також автомобіль оснастили більш потужним електромотором на 302 к.с., завдяки якому забезпечується розгін до від 0 до 100 км/год за 5,2 секунди.

В Китаї новий електромобіль надходить у продаж за ціною від 269 500 юанів, або майже 38 тисяч доларів. Чи буде новинка доступна на інших ринках поза Китаєм - невідомо.

Раніше гендиректор Tesla Ілон Маск повідомив, що компанія випустить нову бюджетну модель. Передбачається, що довгоочікувана новинка буде схожа на компактний електричний кросовер Model Y, який має шалений попит в світі (хоча його продажі вже не настільки вражають, як раніше).

А ще раніше стало відомо, що китайська BYD уперше продала в Європі більше електричних авто, ніж Tesla. Фахівці попереджають, що попереду на Маска чекає ще більш гаряче суперництво із брендами Піднебесної.

