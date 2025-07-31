Величезні збитки: великий французький автовиробник зіткнувся з серйозними проблемами

Раніше повідомлялось, що Renault понесе збитки через переоцінку своєї частки в Nissan.

У четвер, 31 липня, французький автовиробник Renault повідомив про чистий збиток у першому півріччі у розмірі 11,19 млрд євро (12,78 млрд доларів), включно з одноразовим списанням 9,3 млрд євро від знецінення інвестицій у японську Nissan. Про це повідомляє Reuters.

"Наші результати за перше півріччя, в умовах складної ринкової ситуації, не відповідають нашим початковим амбіціям", - заявив Франсуа Прово, якого нещодавно призначили головним виконавчим директором Renault Group.

Раніше група повідомила, що за підсумками першого півріччя зазнає збитків у розмірі більше ніж дев’ять мільярдів євро через переоцінку вартості своєї частки в акціонерному капіталі Nissan.

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Переоцінка пов'язана зі змінами в бухгалтерському обліку Renault. Раніше французький концерн оцінював свою частку в Nissan за методом часткової участі. Тепер же її розглядають як фінансовий актив і оцінюють виходячи з вартості акцій японського виробника на біржі.

Нагадаємо, що на початку 2023 року Renault і Nissan заявили про реформування альянсу. В рамках цієї процедури Renault знизила свою частку в японській компанії з 43% до 15%, вивівши 28,4% акцій Nissan у французький трастовий фонд.

Також Renault представила й інші фінансові показники. Як стало відомо, виручка в квітні-червні зросла на 2,5% рік до року, до 27,6 млрд євро. Це сталося завдяки випуску кількох нових моделей.

Включно зі збитками, які пов'язані з інвестиціями в Nissan, чистий прибуток Renault склав 461 мільйон євро.

Автомобільна промисловість - останні новини

Нещодавно Mercedes-Benz повідомила про різке падіння піврічного прибутку, який скоротився більше ніж наполовину, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року.

Основні фактори падіння – мита, зниження обсягів продажів, а також витрати стосовно підвищення ефективності. Компанія очікує, що річний дохід групи впаде значно нижче рівня минулого року. Також очікується суттєве зниження обсягів продажів.

Також повідомлялося, що у червні продажі нових авто у Європі впали найбільше за останні десять місяців. Найбільшим джерелом зменшення обсягів продажів виявилася Німеччина, яка є найбільшим авторинком регіону.

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