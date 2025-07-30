Компанія пояснила це падіння митами, скороченням продажів та витратами на підвищення ефективності.

Німецька компанія Mercedes-Benz заявила про різке падіння піврічного прибутку, який скоротився більше ніж наполовину порівняно з аналогічним періодом минулого року, пише dpa.

Зазначається, що чистий прибуток німецького автовиробника впав на 55,8%. Із приблизно 6,1 млрд євро до близько 2,7 млрд євро. Основними факторами падіння компанія назвала мита, зниження обсягів продажів, а також витратами стосовно підвищення ефективності.

У компанії очікують, що річний дохід групи впаде значно нижче рівня минулого року. Автовиробник також очікує на значне зниження обсягів продажів.

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Дохід за перше півріччя впав на 8,6% до приблизно 66,4 млрд євро. Водночас операційний прибуток (EBIT) також різко знизився приблизно на 55% - з 7,9 млрд євро до 3,6 млрд євро.

З метою підвищення прибутковості та продажів керівництво компанії в лютому оголосило про програму скорочення витрат. План передбачає скорочення виробничих витрат на 10% порівняно з поточним рівнем до 2027 року, оптимізацію витрат на матеріали та додаткове скорочення фіксованих витрат на 10%.

Крім того, Mercedes-Benz досягла угоди з робочою радою щодо комплексного пакета заходів, який також включає програму звільнення співробітників непрямих підрозділів, які не працюють на виробництві.

Німецький автопром - останні новини

У червні продажі нових автомобілів у Європі впали найбільше за останні 10 місяців. Тоді повідомлялося, що найбільшим джерелом зниження обсягів продажів у червні стала Німеччина - найбільший авторинок регіону.

У травні концерн Mercedes-Benz Group AG оголосив про перенесення виробництва свого кросовера GLC у США через мита президента США Дональда Трампа проти інших країн, через які вартість імпортних моделей значно збільшується.

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