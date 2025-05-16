Найбільшим попитом у цьому сегменті користується компактний електричний кросовер Tesla Model Y.

У квітні українці придбали 5,6 тис. ввезених з-за кордону вживаних легкових машин віком до 5 років. Такі дані наводить профільний "‎УкрАвтопром"‎.

Зазначимо, що загалом у квітні автопарк нашої країни поповнили 20,7 тис. легкових машин з пробігом. Таким чином, автомобілі віком до 5 років становили 27% від цієї кількості.

Найбільш популярними в даному сегменті виявилися електромобілі – на них припало 50% продажів. Далі йдуть бензинові автомобілі (33%) та гібриди (9%).

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Найбільшим попитом серед імпортованих вживаних авто віком до 5 років у квітні користувався компактний електричний кросовер Tesla Model Y. На другій позиції опинилась ще одна модель відомого американського бренду – Tesla Model 3.

ТОП-10 найпопулярніших вживаних авто віком до 5 років:

• Tesla Model Y – 552 одиниці;

• Tesla Model 3 – 306;

• Kia Niro – 200;

• Nissan Rogue – 171;

• Hyundai Kona – 168;

• Mazda CX-5 – 167;

• Audi e-tron Sportback – 149;

• Chevrolet Bolt – 129;

• Volkswagen Tiguan – 115;

• Nissan LEAF – 109.

Найкращий вибір для покупців – поради експертів

Сьогодні на ринку представлений широкий асортимент кросоверів, які, як можна бачити на прикладі нового рейтингу, користуються колосальною популярністю в Україні.

На думку фахівців, тим, хто шукає гарний кросовер, варто звернути увагу на модель Kia Telluride.

За словами спеціалістів, цей автомобіль пропонує просторий інтер'єр і приємну керованість. Також він може похвалитися багатим оснащенням і зручною інформаційно-розважальною системою.

Серед інших моделей, на які радять звернути увагу – Hyundai Palisade, Hyundai Tucson Hybrid та Kia Soul.

Також нещодавно експерти назвали десятку найкращих бюджетних кросоверів з пробігом. На першу позицію фахівці поставили добре відомий багатьом Honda CR-V (2018 рік). Цей автомобіль серед іншого може похвалитися широким набором стандартних систем безпеки.

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