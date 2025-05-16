У квітні українці придбали 5,6 тис. ввезених з-за кордону вживаних легкових машин віком до 5 років. Такі дані наводить профільний "УкрАвтопром".
Зазначимо, що загалом у квітні автопарк нашої країни поповнили 20,7 тис. легкових машин з пробігом. Таким чином, автомобілі віком до 5 років становили 27% від цієї кількості.
Найбільш популярними в даному сегменті виявилися електромобілі – на них припало 50% продажів. Далі йдуть бензинові автомобілі (33%) та гібриди (9%).
Найбільшим попитом серед імпортованих вживаних авто віком до 5 років у квітні користувався компактний електричний кросовер Tesla Model Y. На другій позиції опинилась ще одна модель відомого американського бренду – Tesla Model 3.
ТОП-10 найпопулярніших вживаних авто віком до 5 років:
• Tesla Model Y – 552 одиниці;
• Tesla Model 3 – 306;
• Kia Niro – 200;
• Nissan Rogue – 171;
• Hyundai Kona – 168;
• Mazda CX-5 – 167;
• Audi e-tron Sportback – 149;
• Chevrolet Bolt – 129;
• Volkswagen Tiguan – 115;
• Nissan LEAF – 109.
Найкращий вибір для покупців – поради експертів
Сьогодні на ринку представлений широкий асортимент кросоверів, які, як можна бачити на прикладі нового рейтингу, користуються колосальною популярністю в Україні.
На думку фахівців, тим, хто шукає гарний кросовер, варто звернути увагу на модель Kia Telluride.
За словами спеціалістів, цей автомобіль пропонує просторий інтер'єр і приємну керованість. Також він може похвалитися багатим оснащенням і зручною інформаційно-розважальною системою.
Серед інших моделей, на які радять звернути увагу – Hyundai Palisade, Hyundai Tucson Hybrid та Kia Soul.
Також нещодавно експерти назвали десятку найкращих бюджетних кросоверів з пробігом. На першу позицію фахівці поставили добре відомий багатьом Honda CR-V (2018 рік). Цей автомобіль серед іншого може похвалитися широким набором стандартних систем безпеки.