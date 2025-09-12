Європейські арбітри заборонили уряду Угорщини фінансувати спільний проєкт з "Росатомом".

Суд Європейського Союзу анулював рішення Єврокомісії, яким схвалили державну допомогу уряду Угорщини для будівництва двох енергоблоків з "Росатомом" на єдиній атомній електростанції країни "Пакш", зазначається у рішенні суду.

Суд дійшов висновку, що Єврокомісія мала б перевірити, чи відповідає контракт на будівництво двох блоків на АЕС в Угорщині правилам ЄС стосовно державних закупівель, однак не зробила цього.

8 грудня 2014 року Росія та Угорщина підписали угоду про будівництво двох енергоблоків на АЕС "Пакш" за російською технологією. Вартість проєкту оцінювалася у близько 15 мільярдів доларів. Більшу частину коштів на будівництво виділяла РФ у формі кредиту, а решту – 2,5 мільярди євро мав надати угорський уряд. Саме про цю допомогу йдеться у рішенні суду ЄС.

Відео дня

Відповідно, тепер Будапешту доведеться шукати інше джерело фінансування для добудови атомних блоків.

Будівницитво АЕС "Пакш" в Угорщині - головні новини

9 вересня міністр закордонних справ Угорщини Петр Сійярто заявив, що Угорщина планує скоротити імпорт газу, зокрема за рахунок введення в експлуатацію двох атомних блоків на АЕС "Пакш".

Згідно з угодою, підписаною в 2014 році з Росією, Угорщина має на меті розширити станцію "Пакш" двома реакторами ВВЕР російського виробництва потужністю 1,2 гігавата кожен.

Наприкінці серпня 2022 року Управління з атомної енергетики Угорщини видало "Росатому" дозвіл на будівництво V та VI енергоблоків АЕС "Пакш". У свою чергу, очільник "Росатому" Олексій Лихачов заявив про готовність прискорити будівництво енергоблоків.

Вас також можуть зацікавити новини: