Росія розпочала будівництво АЕС для європейської 'сусідки' України: МАГАТЕ задоволене

В Угорщині, яка межує з Україною і входить до Європейського Ссоюзу, почалося будівництво російської АЕС "Пакш II". Проект фінансується Кремлем за рахунок мільярдних кредитів Будапешту, що порушує законодавство ЄС, повідомляє Greenpeace Україна.

На урочистому відкритті будівництва були присутні генеральний директор "Росатома" Олексій Ліхачов та генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі. Глава МАГАТЕ, зокрема, назвав старт проекту "великим днем для Росії".

"Цей крок - відкрита політична заява: Угорщина підтримує війну, непрозорість та російську державну атомну промисловість. Угорщина розпочала будівництво АЕС разом з "Росатомом", який є співучасником військових злочинів, ядерного шантажу та загрозою для цивільного населення в Україні", – йдеться в заяві Greenpeace Угорщина.

Технологія майбутньої АЕС поставляється російською державною атомною корпорацією "Росатом" і представляє собою реактор типу ВВЕР-1200. Експерти Greenpeace зазначають, що "Пакш II" базується на дорогій, застарілій та ризикованій технології.

"Росатом" бере активну участь в окупації України, сприяючи мілітаризації діючої Запорізької АЕС. При цьому компанія з країни-агресорки досі уникає суворих санкцій Євросоюзу. Угорщина за правління прем’єр-міністра Віктора Орбана послідовно блокує санкції ЄС проти "Росатома".

Ба більше, навіть французькі та німецькі гіганти, такі як Framatome та Siemens, продовжують надавати стратегічні технології та експертизу для проектів "Росатома", включаючи прилади та системи управління, зазначили в Greenpeace Україна.

Минулого року адміністрація США скасувала фінансові санкції проти російських банків, аби забезпечити фінансування проекту "Пакш II".

Роль МАГАТЕ в війні Росії проти України

Ще два місяці тому очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі виходив із заявою, що безпечне зовнішнє електропостачання з мережі для ядерних об'єктів України не виконується. Цим він принаймні частково свідчив про порушення російськими окупантами техніки ядерної безпеки.

А енергетичний експерт Геннадій Рябцев прямо каже, що МАГАТЕ допомагає росіянам коригувати удари по енергетичним об’єктам України.

