Відключення елекроенергії не є свідченням апокаліпсису, а стабілізаційними заходами.

Апокаліпсис в енергосистемі України через масові ракетні удари країни-терориста Росії скасовується.

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.

"Думаю, що апокаліпсис відміняється. Сьогоднішні графіки відключення, які довелося, на жаль, застосувати через дефіцит потужності в енергосистемі не є свідченням апокаліпсису, а скоріше є таким контрольованим інструментом, який застосовує наш диспетчерський центр для того, щоби стабілізувати енергосистему", - заявив Кудрицький.

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Він додав, що енергосистема потребує певного періоду для відновлення після маштабних руйнувань, спричинених російськими ударами.

"Протягом цього періоду варто очікувати таких стабілізаційних заходів, як обмеження споживання у разі, якщо це необхідно", - додав Кудрицький.

За його словами, сьогодні добровільні обмеження споживання серед громадян виявились недостатніми, внаслідок чого "Укренерго" було змушене застосувати графіки аварійних вимкнень для громадян.

"Що стосується темпів відновлення енергомереж, для того, щоби відновити їх первинну функціональність, це займе певний час, і це не дні, і навіть не тижні. Але для того, щоб відновити такий запас міцності нашої енергосистеми, я думаю, що це можна було би зробити у найближчі декілька тижнів, звичайно, при умові, що не буде таких маштабних ракетних обстрілів. Але ми готуємося до всіляких сценаріїв. Тому маємо в руках інструментарій для збалансування енергосистеми різними шляхами", - заявив він.

За його словами, найбільш проблемними є енерговузли, які традиційно споживають найбільше елекроенергії: це центральний регіон, і зокрема Київський енерговузол, також ще Харківський енерговузол, і Захід України.

Кудрицький заявляє, що зараз важлива економія енергоенергії.

Відключення електроенергії в Україні - що відомо

Вранці 10 жовтня Росія здійснила атаки на низку областей України. Зокрема, вибухи були чутні у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській областях. Зафіксований попадання в об'єкти критичної інфраструктури.

В офісі президента закликали українців з 17: 00 до 22: 00 обмежити споживання електроенергії. 11 жовтня через дефіцит електроенергії у зв'язку з ворожими ударами по критичній інфраструктурі в Києві та області почали відключати світло.

При цьому глава Міненергетики Герман Галущенко, заявив, що через ворожі обстріли 10 жовтня пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури України. Крім того, російські загарбники завдали удару по двох об'єктах енергетики у Львівській області та по Ладижинській ТЕС у Вінницькій області.

15 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по одній з громад Київської області. Значних руйнувань зазнав об'єкт енергетичної інфраструктури.

17 Жовтня, окупанти атакували енергетичну інфраструктуру в трьох областях України. Було зафіксовано 5 ударів дронами в Києві. Пошкоджено енергетичні об'єкти та житловий будинок. Також агресор завдав ракетних ударів по критичній інфраструктурі в Дніпропетровській і Сумській областях. Сотні населених пунктів знеструмлені в результаті атаки.

18 жовтня загарбники завдали три удари по об'єкту енергозабезпечення на Лівому березі Києва, а також по об'єкту енергетичної інфраструктури в Дніпрі та об'єкту енергозабезпечення в Житомирі.

З 10 по 18 жовтня 408 об'єктів української інфраструктури зазнали ворожих атак і руйнувань.

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