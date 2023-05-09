Позов пов'язаний з припиненням агресором поставок газу в Італію після вторгнення на Україну.

Італійська енергетична компанія Eni SpA почала арбітражний розгляд проти російського "Газпрому" у зв'язку з припиненням агресором поставок газу до Італії після вторгнення на Україну.

Як заявив генеральний директор Eni Клаудіо Декальці, станом на 29 квітня потоки російського газу в Італію впали майже до нуля, при тому, що "Газпром" почав скорочувати поставки ще в червні 2022 року, повідомляє Bloomberg.

"Зниження, що застосовуються "Газпром експортом", підлягають конфіденційному арбітражному розгляду. Контракти з "Газпром експортом" залишаються в силі", - заявив італійський енергетичний гігант.

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Італійська компанія прагне повністю замінити російські обсяги газу до 2025 року, використовуючи відносини з такими країнами-виробниками, як Алжир, Єгипет, Мозамбік, Конго та Катар. Італія імпортувала близько 40% свого газу з Росії до вторгнення в Україну.

Позови проти "Газпрому"

Наприкінці листопада 2022 року позов проти "Газпрому" подав найбільший імпортер російського газу в Німеччині Uniper. Uniper зазнала $12,3 млрд збитків через заміну російських поставок, що припинилися з кінця серпня.

5 грудня 2022 року німецький енергогігант подав позов проти "Газпрому". Німецька енергетична компанія RWE ініціювала арбітражний розгляд проти російського "Газпрому" через недопоставку газу.

14 грудня 2022 року Молдова заявила про те, що подає до суду на російський "Газпром" за провокування енергетичної кризи та ігнорування зобов'язань.

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